La Fvg Orchestra alla finale del Concorso Internazionale Città di Porci

Sono di nazionalità colombiana, italiana e brasiliana i tre finalisti della 31° edizione del Concorso Internazionale “Città di Porcia” dedicata al Corno: Lopez Morales Jhon Kevin, Mattioli Francesco e Santos Freitas Da Silva Felipe.



Giovedì 11 novembre si sono così sfidati i cinque cornisti ammessi alla Finale con Pianoforte al Ridotto del Teatro Verdi Pordenone, nella quale era presente anche il candidato friulano Stefano Brusini, interpretando due brani accompagnati dai pianisti ufficiali del Concorso M° Loris Di Leo e M° Marco Cadario: il primo, obbligatorio, Preludio, Tema e Variazioni di G. Rossini e uno a scelta tra Concerto n. 1 di F. Hidas e il Concerto n. 1 di R. Strauss.



Al termine delle esecuzioni la Giuria internazionale presieduta dall’italiano Guido Corti si è riunita per decretare i tre concorrenti che sabato 13 novembre alle ore 20.30 si esibiranno nella Sala Grande del Teatro Verdi Pordenone. Nell’ultima prova i tre finalisti si sfideranno sulle pagine del Concerto per Corno e Orchestra di G. Jacob, accompagnati dalla FVG Orchestra, diretta dal M° Massimiliano Caldi, musicista di ampia esperienza internazionale sia in campo sinfonico che operistico, con una particolare attenzione alla musica contemporanea e alla valorizzazione di opere dell’Ottocento, attualmente Direttore Principale della Filarmonica Subcarpatica “A. Malawski” di Rzeszów (Polonia). In attesa della proclamazione del vincitore assoluto del Concorso, la serata vedrà l’esecuzione della Sinfonia n. 3 di F. Schubert, capolavoro composto nel 1815 all’alba del diciottesimo compleanno del grande compositore austriaco.



FINALISTI

Al termine della serata la Giuria proclamerà il vincitore del Concorso, che si aggiudicherà un premio pari a 8.500 euro. Al secondo classificato verrà assegnato un premio di 4.500 euro e al terzo classificato sarà dato un premio di 3.000 euro. A questi si inserirà anche il Premio del Pubblico pari a 1.000 euro che andrà al cornista selezionato dal pubblico in sala.Il brasiliano Felipe Santos Freitas da Silva nasce a Rio de Janeiro nel 2001 e inizia i suoi studi del corno con il prof. Ismael de Oliveira Jr. a Villa-Lobos. Nel 2014 vince un’audizione per l’Orchestra Sinfonica di Petrobras con cui suona fino al 2018 come primo corno e come solista con il maestro Felipe Prazeres. Nel 2015 partecipa al terzo simposio brasiliano sul corno e vince il secondo premio al concorso Marcus Conna. Vince il 4° Concorso Nazionale Giovani Solisti nel 2016 e come premio suona il Concerto per corno op. 11 di Richard Strauss con l’Orchestra Filarmonica di Goiás. Nel 2017 vince il secondo premio al Concorso per Solisti di Frizelle. Nel 2018 è vincitore della quarta edizione del concorso Marcus Conna e ottiene una borsa di studio per l’Orchestra Sinfonica di Stato di San Paolo. Nel 2019 ottiene una borsa di studio che gli permette di trascorrere un mese alla Royal Academy of Music di Londra. Nel 2020 è semifinalista al Concorso Internazionale Mozart di Salisburgo e l’anno successivo al concorso Internazionale ARD di Monaco.Dal 2013 partecipa con il m° Will Sanders al Festival Brasile-Germania. Dal 2015 studia all’università Federale di Rio de Janiero con il prof. Philip Doyle. Dal 2018 al 2019 è primo corno dell’Orchestra Sinfonica Cesgranrio. Si è esibito con diverse orchestre tra cui l’Orchestra Sinfonica di Petrobras, l’Orchestra Sinfonica UFRJ, l’Orchestra Giovanile di San Paolo e l’Orchestra del Festival Frischluft und Musik Ortenau con i maestri Isaac Karabtchevsky, Giancarlo Guerrero, Eduardo Strausser, Neil Thomson e molti altri. Attualmente studia alla Hochschule für Musik di Karlsruhe con il prof. Will Sanders.L’italiano Francesco Mattioli nasce nel 1994 e studia con il m° Mauro Verdozzi al conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone dove si diploma a 16 anni. Prosegue i suoi studi con il m° Guido Corti alla Scuola di Musica di Fiesole e tra il 2013 e il 2015 suona con l’Orchestra Giovanile Italiana e l’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” diretta dal m° Riccardo Muti. Viene scelto alle audizioni per l’Orchestra Giovanile dell’Unione Europea e la Verbier Festival Orchestra. Nel 2016 e 2017 partecipa al Festival Musicale Zermatt con l’Ensamble Sharoun di Berlino. Dal 2015 al 2018 completa i suoi studi con il m° Radovan Vlatkovic alla Zürcher Hochschule der Künste, frequentando una masterclass di specializzazione in collaborazione con la Opernhaus di Zurigo. Dal 2019 Mattioli suona come primo corno al Teatro San Carlo di Napoli, ma si è esibito anche con altre famose orchestre tra cui la Royal Philharmonic Orchestra, l’Orchestra del Teatro alla Scala e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Nel 2021 vince il primo premio al concorso internazionale di corno “Gianni Bergamo” di Lugano.Il colombiano Jhon Kevin López Morales nasce nel 1993 e dopo aver studiato in Colombia prosegue da quest’anno i suoi studi al conservatorio di Maastricht (NL) sotto la guida del m° Will Sanders. Partecipa a diversi concorsi internazionali vincendo il primo premio al Concorso Internazionale di corno a Bogotá (Colombia) nel 2015, a Natal (Brasile) nel 2017 e nel 2020 al concorso latinoamericano per corno. Dal 2016 suona con l’Orchestra Filarmonica di Bogotá (Colombia).