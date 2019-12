La Fvg Orchestra il 30 dicembre a Forni di Sopra

Un dicembre intenso per la FVG orchestra, che in questo inizio di attività ha già registrato ottimi risultati.Dopo i partecipatissimi concerti di Tolmezzo, Trieste, Palmanova, Pordenone e la trasferta a Budapest per un concerto presso l’Istituto Italiano di Cultura, la neonata orchestra sinfonica regionale chiuderà l’anno con quattro appuntamenti consecutivi: il 27 presso il Duomo di S. Lorenzo Isontino, il 28 presso il Teatro Rossetti di Trieste, il 29 presso il Teatro di Monfalcone e il 30 presso la Chiesa di S. Giacomo di Forni di Sopra.

Un ultimo appuntamento realizzato in collaborazione con il Comune di Forni di Sopra e il Festival Anciuti , quello del 30 dicembre alle 20.30 presso la Chiesa di S. Maria Assunta di Forni di Sopra, che vedrà la FVG orchestra, sotto la direzione del M° Romolo Gessi, eseguire musiche di Mozart, Beethoven e Anderson. Dopo il doveroso omaggio al luogo sacro con Sonata da Chiesa in do maggiore KV278 di Mozart, spazio alle prime parti dell’orchestra ovvero a FOSCA BRIANTE flauto, ENRICO COSSIO oboe MATTIA BUSSI corno, ALARICO LENTI fagotto che ci delizieranno con la bellissima Sinfonia Concertante sempre del genio salisburghese. A seguire di Ludwig Van Beethoven la Sinfonia n.2 in re maggiore, Op.36 e di Leroy Anderson una scoppiettante A Christmas Festival. «Siamo soddisfatti per questo inizio di attività» commenta il Direttore Artistico Claudio Mansutti «la risposta del pubblico è stata entusiasta, sia in termini di partecipazione che di apprezzamento dei programmi proposti. Un repertorio variegato, che in questa occasione vede protagonisti le nostre bravissime prime parti dell’orchestra che meritano una giusta valorizzazione.”

Appuntamento imperdibile e ad ingresso libero.