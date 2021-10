La Fvg Orchestra inaugura il cartellone dei concerti nel segno di Verdi

È la FVG Orchestra, affiancata per l’occasione da Marco Titotto (direttore), Nina Muho (soprano) e Walter Fraccaro (tenore), ad aprire venerdì 22 ottobre alle 20.45 la Stagione Musicale del Teatro Comunale di Monfalcone curata da Federico Pupo. Il programma, tutto dedicato a Giuseppe Verdi a 120 anni dalla morte, prevede alcune magnifiche Arie e Sinfonie dalle sue Opere più celebri: Il Trovatore, La Traviata, Otello, Nabucco e altre ancora.



Nato a Roncole di Busseto il 10 ottobre del 1813, Giuseppe Fortunino Francesco Verdi attraversò il XIX secolo da protagonista sia nel mondo musicale, subentrando a Rossini, Bellini e Donizetti, che in quello politico, simpatizzando per il movimento risorgimentale e divenendo un simbolo dell'unità del Paese. Ecco perché, un mese dopo la sua morte, una solenne e sterminata processione attraversò Milano accompagnando le sue spoglie con le note del Va’, pensiero.

Il concerto monfalconese ripercorre la lunga carriera del “cigno” di Busseto – soprannome attribuitogli per l'eleganza e la delicatezza del suo stile musicale – iniziando proprio da quel Oberto, Conte di San Bonifacio che lo vide debuttare alla Scala nel 1839: la prima di 28 opere grazie alle quali verrà universalmente riconosciuto come uno dei più grandi operisti di ogni tempo.



A dare voce a questa “bellezza necessaria” (questo il claim della nuova Stagione monfalconese) sono la soprano albanese Nina Muho, “Migliore interpretazione verdiana” al Concorso per voci femminili "Marcella Pobbe" del Teatro Olimpico di Vicenza, che di recente ha interpretato con grande successo Violetta ne La Traviata andata in scena al Teatro “Verdi” di Trieste; e il tenore Walter Fraccaro, fra i più acclamati interpreti verdiani, che dopo aver calcato i palcoscenici dei più prestigiosi teatri italiani e internazionali arriva al Comunale per far rivivere Manrico, Alvaro e Otello con il timbro corposo che lo contraddistingue. A dirigere la FVG Orchestra e i solisti è la bacchetta di Marco Titotto.I biglietti sono in vendita, a partire da martedì 19 ottobre, presso la Biglietteria del Teatro, l’ERT di Udine, i punti vendita Vivaticket e su www.vivaticket.it; la Biglietteria accetta prenotazioni telefoniche (tel. 0481 494 664, da lunedì a sabato, ore 17.00-19.00). A partire dal 19 ottobre, inoltre, sono aperte le prevendite per tutti gli appuntamenti in cartellone nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.