La giustizia, una tragedia greca

Debutta per Teatro Contatto - Blossoms/Fioriture venerdì 12 e sabato 13, al Teatro Palamostre di Udine, la coproduzione Css Teatro stabile di innovazione e Sardegna Teatro su Orestea, dal dramma di Eschilo, con la regia di Valentino Mannias.



L’attore e regista classe 1991, Premio Hystrio 2015, è stato incontrato dal Css durante l’École des Maîtres 2018 diretta da Tiago Rodrigues. L’Orestea di Eschilo è un classico che racconta la nascita della democrazia in Occidente e il rapporto che uomini e donne hanno con l’oltrevita. Mannas si è voluto interrogare sul nostro rapporto con la giustizia, la morte e il sacro, tra - ducendo dal greco antico le parole per sentirle necessarie oggi in una dimensione pubblica, rimettendo il Coro - inteso come comunità - al centro della tragedia.



In una scena raccolta, abitata da pochi elementi evocativi e immaginifici, la musica di Luca Spanu ha un ruolo centrale nello spettacolo creato anche all’interno di alcune residenze.