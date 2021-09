La Grande Musica dell’Arte, concerto spostato al Teatrone

A fronte delle avverse condizioni meteo previste per la giornata di domenica 19 settembre 2021, lo spettacolo “La Grande Musica dell’Arte”, appuntamento inserito all’interno della rassegna “Nottinarena 2021”, con Remo Anzovino e l'orchestra sinfonica dell'Accademia Musicale Naonis diretta da Valter Sivilotti, è spostato a sabato 13 novembre 2021 alle ore 21:00 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine di Udine. I biglietti acquistati restano validi per la nuova data e la nuova location.



Per chi fosse impossibilitato a partecipare alla nuova data il rimborso del biglietto acquistato potrà essere richiesto entro e non oltre venerdì 24 settembre 2021 tramite il sito https://www.rimborso.info.



I biglietti disponibili per la nuova data in programma sabato 13 novembre saranno in vendita dalle ore 10.00 di martedì 21 settembre 2021 sul sito www.ticketone.it.



Accompagnato dall’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Musicale Naonis diretta da Valter Sivilotti, voce solista Franca Drioli, Anzovino eseguirà dal vivo “La Grande Musica dell’Arte”, ovvero il percorso che lo ha portato ad affermarsi a livello mondiale componendo le colonne sonore originali dei film per “La Grande Arte al Cinema”, da Vincent Van Gogh a Frida Kahlo, passando per Monet, Picasso e Gauguin, che nel 2019 sono state premiate con il Nastro D’Argento – Menzione Speciale Musica dell’Arte e sono diventate anche uno speciale cofanetto discografico, Art Film Music, pubblicato in tutto il mondo da Sony Masterworks/Sony Classical. Verranno inoltre eseguite anche alcune delle musiche scritte per il film “Pompei. Tra Eros e Mito”, diretto da Pappi Corsicato, con Isabella Rossellini, in uscita in tutti i cinema italiani il 29 novembre.