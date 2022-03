La leggenda della musica celtica Alan Stivell al Castello di Udine

Folkest, dopo aver annunciato l'arrivo per l'edizione 2022 di grandi nomi come Judy Collins, Jethro Tull e Mellow Mood, sfodera un altro asso e fa poker: un nome leggendario suonerà nell'ambito della 44esima edizione della rassegna, il brettone Alan Stivell (all'anagrafe Cochevelou), il virtuoso di arpa celtica che lanciò su scala mondiale la passione per la musica bretone e più in generale il folk celtico facendolo diventare un fenomeno culturale europeo e mondiale. Il concerto si terrà sabato 16 luglio alle 21.15 al Castello di Udine e i biglietti saranno disponibili sul circuito Ticketone e sul sito folkest.com dalle 12 di domani, giovedì 17 marzo.





Alan Stivell, che insieme con il padre Jord ha ricostruito e riportato in concerto l'arpa bretone, è considerato un significativo suonatore di binjou e di cornamusa, ha creato e reso popolare il concetto di musica celtica, in un concetto allargato di "cross over music" attraverso l'unione di culture e stili musicali diversi, ponendosi all'avanguardia di diversi generi dal Folk-Rock all'Ambient fino alla World Music.Il concerto che portò all'apice della fama quel movimento musicale si tenne cinquant'anni fa, nel 1972, all'Olympia di Parigi: da lì il "fenomeno Stivell" cambia l'immagine globale della Bretagna e dell'attenzione per le minoranze etniche in Europa.. La sua carriera internazionale fiorisce con presenze in festival e televisione per tutta Europa, Stati Uniti, Australia, Canada, fino ai giorni nostri. Dopo la realizzazione dell'album "Legend" e "The Mist of Avalon" nel 1993, rimasterizza le sue canzoni più famose (con la presenza di Kate Bush) nell'album "Again", che lo rilancerà anche nelle classifiche del pop continentali.