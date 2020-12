La Linea di Osvaldo Cavandoli al Piccolo festival dell'Animazione

Tra gli eventi clou del Piccolo Festival dell’Animazione, che si terrà dal 27 al 30 dicembre 2020 su Vimeo, accessibile dal sito www.piccolofestivalanimazione.it, anche un omaggio al grande Osvaldo Cavandoli, in occasione del centenario dalla sua nascita. Nove gli episodi del suo personaggio animato La Linea che saranno messi online durante tutto il festival mentre il 27 dicembre, dalle 18, ci saranno gli eventi speciali dedicati: l'intervento del critico cinematografico Carlo Montanaro, "100 Cavandoli", e la messa online dell'intervista fatta a Sergio Cavandoli, figlio di Osvaldo, realizzata da Andrijana Ružić, critica e studiosa del cinema di animazione, nello storico studio a Milano, in via Prina, dove l'artista creava i suoi personaggi.



"Lo studio - spiega l'intervistatrice Andrijana Ružić - è pieno di strumenti di lavoro di Osvaldo: due macchine da presa tedesche, identiche a quelle che usò anche Dziga Vertov, una moviola, una verticale. La scrivania di Osvaldo è rimasta come lui l’ha lasciata: c’è un disegno della Linea appoggiato sulla lightbox, un cellulare, un pacchetto di caramelle preferite Golia, un paio di occhiali".



Un'intervista dove si ripercorrono gli esordi professionali del Cava: dal tirocinio alla Alfa Romeo e Cemsa, alla collaborazione con Toni Pagot dove Osvaldo lavora sul primo lungometraggio italiano animato “Fratelli Dinamite”, dalla fondazione del suo primo studio per pupazzi animati Pupilandia fino agli anni di Carosello e la fortuna di Mr Mark ovvero La Linea. Ma anche la produzione meno conosciuta del Cava, quella a pupazzi animati, che durò per otto anni sfornando a passo uno più di venti corti: tutti realizzati in via Prina con l’aiuto del amico di Osvaldo Ugo Moroni in arte Gelsi. Nelle immagini anche una reclame fatta per la Gillette, ispirata dalle atmosfere dei gialli americani degli anni cinquanta: Jack lo sfregiato.La Linea ha ancora una grande fortuna di pubblico specie all'estero dove viene programmato anche nei canali televisivi. Nata con "Carosello" la rubrica di pubblicità che avevano uno spazio a sé stante nel palinsesto della Tv italiana dal 1957 al 1977 quando è andato in onda tutte le sere ed era seguitissimo per la formula con cui erano proposte le pubblicità appunto corredate da animazioni e filmati. La prima apparizione della Linea avviene nel 1969 e per la sua caratterizzazione sia "lineare" appunto che sonora, accompagnata da un grammelot linguistico in cui non si comprendono le parole, ma il senso è comunque chiarissimo di esclamazioni, lamentele e soprattutto brontolii con cui questo personaggio umoristico si esprime benissimo.Gli episodi della Linea continuano ad essere realizzati anche successivamente alla chiusura di Carosello e prendono forme anche a se stanti non più connesse con la comunicazione commerciale.Cavandoli che si firma "Cava" ha vinto per questi film premi ai Festival internazionali di Annecy in Francia e Animafest a Zagabria e di fatti proprio in questi paesi ha ancora una programmazione che lo rende di fatto uno dei protagonisti della Storia dell'Animazione."La Linea è apparentemente un personaggio semplice - spiega Paola Bristot, direttrice artistica del PFA - invece ha delle caratterizzazioni minimali ma importanti, sia per il tipo di "linea" appunto, in realtà non sempre identica, ma di diverso spessore, sia per la spazialità bidimensionale in cui l'autore gioca con effetti visivi legati alla gestalt, cioè alla capacità di deduzione di chi osserva in base a segni e codici, appunto, visivi, per cui possiamo capire si tratti di una scala, quando le linee vedono rappresentati "gradini" bidimensionali, oppure se anche una forma non è completa noi la leggiamo intera... Infatti la linea è una forma astratta che non esiste nella realtà, ma ci serve per rappresentare le cose, gli oggetti, anche lo spazio nella comunicazione visiva. Ecco la genialità di Osvaldo Cavandoli di creare un mondo intero attorno a un personaggio e non solo un mondo, anche delle storie attraverso una "semplice" linea".CANALE VIMEO: https://vimeo.com/pfa13LINK CON IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL - www.piccolofestivalanimazione.it