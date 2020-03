La luce della ragione in fondo al tunnel

Da un decennio, il compositore pordenonese Teho Teardo ha scelto una strada artistica che lo ha portato a diventare sempre più importante, quasi fondamentale, in quell’area ancora non definita dove si incontrano la musica detta ‘contemporanea’, la ricerca che parte dall’underground e le atmosfere cinematiche che rimandano ai grandi compositori del secolo scorso. Una strada non ‘commerciale’, lontana dalle banalità e dai cliché richiesti dal mercato, che continua a produrre piccoli gioielli come il nuovo album Ellipses dans l’harmonie - Lumi nel buio.

Uscito ad appena un anno dal precedente, è ispirato alla musica contenuta nelle pagine di uno dei testi iconici del ‘700, l’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert, la cui copia originale è custodita nell’archivio della Fondazione Feltrinelli, che ha prodotto e commissionato l’album. L’omaggio è un modo per stabilire una connessione con lo spirito dell’Illuminismo che ha guidato la genesi dell’opera e l’attuale necessità di luce davanti ai nuovi oscurantismi.

“Quando l’Encyclopèdie venne pubblicata – spiega Mauro ‘Teho’ Teardo - dovette lottare contro la chiesa e la sua censura, ma ebbe un impatto tale sulla società da contribuire alla Rivoluzione francese. Dopo tre secoli è ancora qui, in un’epoca, come la nostra, caratterizzata da nuovi oscurantismi”. Usando l’Encyclopedie non come documento da museo, ma per continuare a immaginare mondi migliori, nell’album uscito per Specula Records ha inciso 10 brani in cui non reinterpreta musiche antiche, ma affianca elettronica, archi, strumenti tradizionali e sampler, nella miglior sintesi possibile di quel sound post-cameristico contemporaneo di cui ormai è uno dei maggiori esponenti.