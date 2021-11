Finalmente la magia del Natale ritorna sul grande schermo da UCI CINEMAS! Il Circuito lancia la campagna “La magia del Natale è tornata". L’obiettivo della campagna è quello ricordare a tutti gli spettatori, dopo un anno difficile, che le multisale del Circuito UCI sono ancora il luogo ideale per vivere a pieno le emozioni dei film e del Natale. Con tutte le multisale riaperte e la capienza finalmente tornata al 100%, UCI Cinemas è pronta a offrire agli amanti del grande schermo i titoli più attesi della stagione e un’esperienza multisensoriale unica.



Tra i titoli più attesi dell’anno, in uscita il 18 novembre, c’è Ghostbuster: Legacy, il nuovo capitolo della saga cult che vede tra i protagonisti Paul Rudd, Mckenna Grace e Finn Wolfhard, oltre al ritorno del celebre cast originale con Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts. A seguire il 24 novembre sbarcherà nelle sale Encanto, il lungometraggio animato realizzato dai Walt Disney Animation Studios e ambientato tra le montagne colombiane che racconta la storia dei Madrigal, una famiglia decisamente fuori dall’ordinario. Il 15 dicembre sarà la volta della Marvel con Spider-Man: No Way Home, il nuovo capito della saga dedicata al più giovane degli Avengers che vede protagonista Tom Holland, affiancato da Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei. Il 23 dicembre gli amanti della musica potranno assistere alla proiezione di Sing 2: Sempre Più Forte, il film d’animazione che vede ancora una volta Buster Moon e la sua cricca alle prese con l’organizzazione di uno show.



Non mancheranno anche altri titoli, a partire dal 16 dicembre sarà infatti possibile assistere anche a House of Gucci, Chi ha incastrato Babbo Natale? e Diabolik. Il 1° gennaio arriverà sul grande schermo anche The Matrix Resurrections, il nuovo capitolo della saga che segna il ritorno di Neo, interpretato da Keanu Reeves, nel mondo digitale reso celebre dalle sorelle Wachowski. Sempre a partire dal primo dell’anno verranno proiettati anche Belli Ciao, con Pio e Amedeo, e Me contro te Il Film – Persi nel tempo, che vede protagonisti gli youtuber beniamini dei più piccoli.E da UCI sarà possibile pensare anche ai regali di Natale, grazie alle CINEFANS, le tessere prepagate con 5 ingressi a prezzo scontato valide anche online per acquistare tutti i film sia 2D che 3D in programmazione.È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple, Android e Huawei sul sito ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Il biglietto sarà nominativo se acquistato online, mentre presso le biglietterie è previsto un registro nominativo dei clienti, come da regolamento. Per maggiori informazioni visitare il sito ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.