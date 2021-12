La magia della vita dopo tutti i lockdown

Ha una carriera decisamente articolata il cantautore udinese classe 1982 Ivan Comar, cresciuto musicalmente in piena rivoluzione britpop Anni ‘90, scrivendo canzoni in lingua inglese, ispirato anche da grandi nomi come i Queen e i Beatles. Il debutto vero e proprio nel 2006 con l’Ep Here to Stay dei Lost Exit, in cui ricopre il ruolo di cantante e compositore. Nel 2008, insieme a un’altra band, gli Spinal Crackers, pubblica l’Ep What does it shine? e nel 2011 decide di fare tutto da solo, ‘alla friulana’, incominciando una carriera solista con l’Ep Made in Evan, pubblicato con il nome d’arte – tanto perché non ci siano fraintendimenti sulle passioni - di Evan Lennon.

Nel 2013 inizia la’attività di autore al fianco di Francesco Contadini e Gabriele Saro e nello stesso anno pubblica l’album Project X. Nel 2019 la svolta, con un nuovo percorso artistico fatto di sole canzoni in italiano, che lo scorso luglio si è aperto con Sotto il sole, ballad estiva che è frutto del bisogno di rinascita dopo lunghi mesi di lockdown: un inno alla gioia e alla spensieratezza. Pochi mesi dopo, ecco il bis: il singolo Ambre Marie, uscito in streaming e in digital download, distribuito da Believe Digital e edito da Mea Record Company.

Un’altra ballad figlia di vecchie e nuove passioni musicali, esplicitamente pop, che mette in risalto gli avvenimenti della vita e l’importanza di viverne con positività tutti i momenti connessi. “Quando sogni la melodia di una canzone nel bel mezzo della notte - spiega Ivan - e la mattina seguente ti ritrovi a prendere in mano la chitarra e a scrivere l’intero brano, sicuramente quello che verrà fuori sarà qualcosa di magico. Spero che Ambre Marie riesca a trasmettere questa magia”.