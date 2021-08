La Mari de Gnot in scena a Colloredo di Soffumbergo

La proloco Colloredo di Soffumbergo organizza, per sabato 21 agosto, la rappresentazione de "La Mari de Gnot". Appuntamento alle 20.30 del 21 agosto, presso la chiesetta dei SS. Giovanni e Paolo a Colloredo di Soffumbergo (Faedis). Si ricorda che la normativa anticovid prevede la partecipazione ad eventi dopo esibizione di green pass. Dotarsi comunque di mascherina.



Abbigliamento da escursione con calzature idonee. Consigliato l’uso di racchette. Pila con batterie di ricambio. Repellente per insetti. Dislivello massino 75 m.



Quota di partecipazione 7,00 € comprensiva di assicurazione. La prenotazione è obbligatoria entro le ore 12.00 di sabato 21 agosto (limitato il numero dei partecipanti) e può essere effettuata tramite mail a info.soffumbergo@gmail.com o wapp al 3396554561 indicando il proprio nome e cognome.



In caso di pioggia l’evento sarà rimandato al 28 agosto con le stesse modalità



Il demone meridiano era, per gli eremiti del deserto e i monaci dei cenobi, il più temuto. Quando le cose non gettano più ombra e anche il proprio corpo ne è privo, nell’ora accecante, l’eremita può essere tentato di pensare di non avere più ombra. E’ il peccato maggiore, quello d’orgoglio: quello di Lucifero.



PROGRAMMA

nell’ora della preghiera

Ave Maria di G. Verdi, soprano Tiziana Valvassori, chiesetta dei SS. Giovanni e Paolo Colloredo di Soffumbergo

licantropi gufi e falene

Valter Pecjar, al varco del sentiero della notte

primo monito del Guardiano notturno

Fulvia Spizzo, sul sentiero

paura desiderio sogno

Elisabetta Englaro, sul sentiero

La Gjate marangule

Emanuela Colombino Daniela Fattori Fulvia Spizzo, al bivio

La Mari de Gnot

Valter Pecjar

installazione di Maria Grazia Paderi

al bivio

secondo e ultimo monito del Guardiano notturno

Fulvia Spizzo, al trivio e al letamaio

nell’ora della strega

processo per stregoneria di Menie di Faedis

Emanuela Colombino, Valter Pecjar,

in braida

Per noi poveri cristiani erano invece da temere gli spiriti della notte: gli incubi e i succubi, e la gjate marangule, le torke mangiatrici di bambini... la mari de gnot.Ma quando si accende la lampada della sera, chi non è tentato di dare udienza a questi amici notturni dell’anima: i Sogni, gli Incontri, i Messaggeri, i Guardiani dei numeri...“Andremo a cercar notte” allora, questa notte.