La memoria e i ricordi protagonisti de 'La fiaba perduta'

Un regista goriziano, Cristian Natoli, e un videomaker palermitano, Giulio Gattuso, per un documentario che si muove – letteralmente – dentro la memoria e dentro la necessità dei ricordi: ecco La fiaba perduta (Tesla Production, YFF Film), disponibile in streaming da venerdì 11 settembre sulla piattaforma Adessocinema. Una breve occhiata all’idea che ha fatto da detonatore al progetto?



La 93enne Olivia Pellis, goriziana e antesignana dell’antropologia visuale, sta preparando i materiali per la creazione di un fondo archivistico a suo nome che conta circa 100 ore di filmati in pellicola e 40.000 fotografie riguardanti le tradizioni locali dell'alto Friuli. Nel consegnare i materiali si accorge però che uno dei suoi film più preziosi, realizzato per raccontare la ricostruzione di alcuni comuni friulani dopo la scossa di terremoto del 6 maggio 1976, è andato perduto. La fiaba perduta (appunto) è un viaggio nella memoria, tra archivi, cineteche, memorie e TV locali, nella speranza di ritrovare la preziosa pellicola…



"L’esigenza – spiegano i due registi – era quella di realizzareche narrativamente avesse la struttura di un viaggio e la cui meta risultasse un’incognita. Un’esplorazione in cui i protagonisti sono i ricordi e non le persone che li raccontano, e il mezzo di ripresa non è il protagonista del film quanto invece la registrazione dei ricordi che compongono la ricostruzione di una memoria che altrimenti rischierebbe di andare perduta. Olivia Pellis dimostra un talento visivo nei suoi film paragonabile alla passione che mette nel raccontare i suoi ricordi".Pensata e curata dalin collaborazione con la, la piattaformaha costruito di settimana in settimana, dal 4 aprile a oggi, un catalogo di, fra titoli on demand e titoli gratuiti disponibili in streaming. Il catalogo completo è disponibile su