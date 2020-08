La Microband chiude Teatri nel Giardino del Mondo

Si conclude la quarta edizione de Teatri nel giardino del mondo, rassegna teatrale che costituisce una sorta di anticamera del Festival autunnale de L’Arlecchino Errante (del quale prossimamente si conosceranno i primi appuntamenti). Come sempre la rassegna a ingresso libero è proposta ai cittadini pordenonesi di tutte le età nel bellissimo parco della Casa Madonna Pellegrina ed è organizzata dalla Scuola Sperimentale dell’Attore e L’Arlecchino Errante insieme con la Fondazione Buon Samaritano Casa Madonna Pellegrina e la Caritas diocesana, la cooperativa Nuovi Vicini, il Comune di Pordenone (nel cui contenitore estivo di eventi gli spettacoli sono inseriti), la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e PromoturismoFVG, Fondazione Friuli.



Il terzo e ultimo appuntamento del cartellone è in programma mercoledì 2 settembre alle ore 19 con lo spettacolo Classica for Dummies della Microband composta dai simpatici e virtuosi clown musicisti Luca Domenicali e Danilo Maggio, soprannominati i “I Fratelli Marx della musica comica”.



LO SPETTACOLO

GLI ATTORI

- Microband elabora esilaranti sinfonie con sorprendenti interpretazioni delle musiche più varie. I violini sono suonati con archetti invisibili, le chitarre si trasformano, i flauti compaiono dal nulla in un diluvio di note. Uno spettacolo gioioso, vivace, sensazionale, fatto di irresistibili gag, ma- giche invenzioni e una vena di comica follia.- Luca Domenicali e Danilo Maggio, i due vulcanici e dissacranti musicisti bolognesi, forti di centinaia di repliche nei teatri e nei Festival di tutta Europa e di tre tournée in Giappone, continuano da oltre vent’anni a saccheggiare il mondo delle sette note senza distinzione di autori, epoche, stili: Beethoven e Rossini, Bach e Santana, Astor Piazzolla e i Jethro Tull, Trovajoli e Belafonte, Paolo Conte e Brahms, Julio Iglesias e Bob Dylan.In caso di maltempo, lo spettacolo si farà nel salone di Casa Madonna Pellegrina. L'ingresso allo spettacolo è libero ma con prenotazione obbligatoria nel rispetto delle norme anti Covid19. Per prenotarsi è sufficiente telefonare al numero 351 8392425, anche usando WhatsApp (dalle ore 16 del giorno dello spettacolo).La rassegna vuol essere una sorta di cross over culturale e presentare linguaggi e temi “lontani e vicini”. Il luogo che la ospita è una delle ricchezze di Pordenone: il parco della Casa Madonna Pellegrina e i temi trattati parlano di valori e di biodiversità culturali.