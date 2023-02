La MM Contemporary Dance Company a Sacile e Gemona

Nel Circuito Ert irrompe la danza contemporanea. La MM Contemporary Dance Company, diretta da Michele Merola, sarà ospite di due teatri regionali con due diverse produzioni. Martedì 14 febbraio alle ore 21 al Teatro Zancanaro di Sacile andrà in scena – fuori abbonamento - Ballade, la nuova produzione della compagnia, composta da due titoli inediti firmati da due tra i più apprezzati coreografi italiani, Mauro Bigonzetti ed Enrico Morelli. Mercoledì 15 febbraio alle 21 il Teatro Sociale di Gemona ospiterà la serata a doppio titolo Gerswhin Suite | Schubert Frames coreografata da Enrico Morelli e Michele Merola.

A Sacile Ballade accompagnerà il pubblico in un viaggio tra generazioni diverse: Ballade di Mauro Bigonzetti è un ritratto a tutto tondo degli anni Ottanta, decennio diventato ormai simbolo di un’epoca, su musiche di CCCP – Fedeli alla linea, Leonard Cohen, Prince e Frank Zappa; mentre la seconda coreografia, Elegia di Enrico Morelli, racconta l'oggi, periodo che porta vertigine e smarrimento, ma anche la rinnovata speranza per un nuovo inizio; le musiche sono di Frédéric Chopin e Giuseppe Villarosa.

Gershwin Suite / Schubert Frames è uno spettacolo che il pubblico regionale ha già avuto modo di applaudire nelle scorse stagioni. In Schubert Frames Enrico Morelli si affida alle musiche straordinarie di Franz Schubert per una coreografia dedicata alle molte anime dell’uomo contemporaneo, mentre Gershwin Suite di Michele Merola nasce da un’ispirazione che collega musica e pittura, unendo brani di George Gershwin alle suggestioni provenienti dalle opere pittoriche di Edward Hopper.

Compagnia di danza contemporanea fondata nel 1999, La MM Contemporary Dance Company vanta un repertorio ricco e variegato, grazie ai lavori di Michele Merola e alle creazioni firmate da importanti coreografi italiani ed europei. Nel 2010 ha vinto il prestigioso Premio Danza&Danza come migliore compagnia emergente e oggi è una realtà di eccellenza della danza con una consolidata attività in Italia e all’estero. Nel 2021 e 2022 ha partecipato alla trasmissione televisiva Danza con me di Roberto Bolle.

Maggiori informazioni e prevendite contattando il Teatro Zancanaro di Sacile (tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30; 0434 780623 | info@teatrozancanaro.it); prevendite in Teatro a Gemona il giorno precedente lo spettacolo dalle 17 alle 19 e il giorno dello spettacolo dalle 20 (0432 970520), info e prenotazioni presso il Punto IAT (t. 0432 981441; info@visitgemona.com). Maggiori informazioni su ertfvg.it. Biglietti online su ertfvg.vivaticket.it.