La mobilità sostenibile spiegata in un film

Una nuova idea di mobilità è quella al centro del laboratorio regionale di educazione ambientale dell’Arpa Fvg, realizzato in collaborazione con il Sistema regionale delle mediateche. Il 19 e 20 novembre, a Trieste, Udine e Pordenone sarà proiettato “Gambe”, un documentario sulla mobilità sostenibile e sulla sicurezza stradale prodotto dalla Fondazione Michele Scarponi.

Il film apre una riflessione su un sistema di mobilità differente centrato sul concetto che “la strada è di tutti, a partire dai più deboli”.

“Gambe” ricorda la figura di Michele Scarponi, campione del ciclismo scomparso tragicamente in un incidente stradale nel 2017. I protagonisti del docufilm sono in primo luogo i familiari delle vittime della strada, i “ciclismi”, da quello sportivo, amatoriale o professionista, a chi usa la bici per andare a scuola, fare la spesa o semplicemente viaggiare.

Agli eventi in programma sarà presente, per la prima volta in Friuli Venezia Giulia, Marco Scarponi, fratello di Michele, oggi impegnato nei progetti di sensibilizzazione.



Programma degli eventi:

Martedì 19 novembre, ore 20.30, Cinema Ariston – Trieste. Ingresso gratuito

In collaborazione con la mediateca La Cappella Underground, FIAB Ulisse Trieste, Spiz e Viaggiare Slow.

Mercoledì 20 novembre, ore 10.30, Cinema Centrale – Udine (per le scuole).

In collaborazione con la mediateca Mario Quargnolo di Udine.

Ore 20.45, Cinemazero – Pordenone. Ingresso gratuito

In collaborazione con FIAB Pordenone.