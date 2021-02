La montagna protagonista, dalla Sierra Nevada al Kashmir, passando per il Friuli

Venerdì 5 febbraio, alle 21, prende avvio la 37a Rassegna del film e dei protagonisti della montagna della Società Alpina Friulana. Protagonisti spiriti liberi e progetti indipendenti, spazio a esperienze di viaggio straordinarie nella natura, con un focus sui filmmaker friulani: questi i contenuti della Rassegna, che per la prima volta sarà on-line.



Gli incontri e le proiezioni si terranno a partire dal 5 febbraio e fino al 5 marzo, ogni sera con inizio alle 21. I film saranno trasmessi solo in diretta sui canali Youtube e Facebook dell’Alpina e si potranno vedere anche sul sito all’indirizzo all’indirizzo https://www.alpinafriulana.it/live/



Venerdì 5 febbraio PROTAGONISTI

Il confine è più in là di e con Elettra Pistoni

Elettra ha percorso in sei mesi gli oltre quattromila chilometri del Pacific Crest Trail, il sentiero che attraversa gli Stati Uniti dell’Ovest dalla California fino al Canada. Presenterà il suo libro, “Il confine è più in là” pubblicato da Altreconomia e il reportage fotografico del suo magnifico viaggio a piedi dal deserto del Mojave ai quattromila metri delle vette della Sierra Nevada.



Al termine, incontro con l’autorePresentato al Trento Film Festival 2020 con ottime recensioni, il lungometraggio dell’udinese Giacomuzzi è stato girato in Carnia e racconta momenti di vita pastorale con un poetico bianco e nero.“Da un punto di vista puramente estetico, Sotto le stelle fredde è un’opera stupenda… La scelta stilistica del bianco e nero per le scene umane e l’utilizzo dei colori per il paesaggio naturale è perfettamente riuscita… Le tonalità di grigio rendono la fotografia… quasi vellutata… questa modalità in assenza di colore inasprisce e intensifica l’espressività dei suoni… del linguaggio, della spigolosa quotidianità montana”. ().Al termine, incontro con l’autoreIl film che offre una visione d’autore della protesta per la privatizzazione dell’acqua nelle valli carniche. Un film corale, autoprodotto e finanziato dal basso. “Il tempo della Carnia sembra procedere assopito nella ciclicità del ritmo della natura. L'intervento sulle risorse idriche locali, dettato da interessi economici, smuove il senso di attaccamento al territorio della popolazione e innesca la ribellione. Mentre la gente scende in piazza, due donne di generazioni diverse raccontano l'impercettibile intreccio tra l’atavico amore per il territorio, il riemergere della solidarietà e un idealismo tenue nutrito dal respiro della natura stessa”. (Al termine, incontro con l’autoreIl documentario nasce da uno studio durato quattro anni sul conflitto indo-pachistano che da decenni insanguina il Paese, diventato un libro, Linee di controllo (Meltemi) adottato nelle università. Il documentario è stato selezionato in vari festival internazionali.“Scandita dal cantico dei muezzin, la vita nel Kashmir indiano procede intrecciandosi all’ordinaria violenza legata al conflitto indopachistano. Ogni storia che si intreccia nel film prende una svolta inaspettata nei pressi di una moschea, nelle fasi immediatamente successive alla preghiera. Ancora oggi, il sogno di un Kashmir indipendente – e con esso l’incubo del conflitto – si perpetua generazione dopo generazione, alimentato dal sangue di nuovi martiri”.Per assistere alla proiezione di questo film è necessario registrarsi suI biglietti (gratuiti) sono già disponibili.Dalla foce alla sorgente del fiume più libero d’Europa.Presentazione con l’autrice del libro I segreti del Tagliamento (Ediciclo) da cui è nato il film omonimo per la regia di Zanfagnini, un viaggio risalendo il corso del fiume. L’ultima serata della rassegna è a cura del Comitato scientifico della Società Alpina Friulana e presenterà il progetto omonimo che prevede una serie di eventi nella primavera 2021 con escursioni dalla foce alla sorgente del fiume e conferenze con esperti.Tutti gli incontri e le proiezioni sono a cura della Commissione culturale e divulgativa della Saf, che riceve il sostegno della Fondazione Friuli, in collaborazione con il Comitato Scientifico Saf e il Dopolavoro ferroviario di Udine. La regia degli eventi on line è di Marco Cabbai.