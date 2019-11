La morte esorcizzata con una canzone

Torna, come accade da tanti anni, la rassegna più chiacchierata d’Italia: il Festival mondiale della canzone funebre, organizzato il giorno dei morti (!) nell’ambito della secolare fiera dei santi di Rivignano, abbandonando l’atmosfera goliardica degli inizi per scegliere uno schema più teatrale, senza mai abbandonare l’ironia. “Anche se le prime paure sono superate – spiega Rocco Burtone che con la sua associazione Musicisti Tre Venezie ha scelto di esorcizzare a modo suo il giorno dei defunti - c’è ancora qualcuno che fa gli scongiuri, ma noi tiriamo avanti con l’unica preoccupazione di portare sul palco uno spettacolo degno di essere ricordato”.

Sabato 2 novembre, saranno in molti – musicisti e non solo – a ‘rappresentare’ le loro storie funebri, con qualche vecchia conoscenza e alcuni volti nuovi. Tra i primi, Franz Merkalli & Tellurika, la band di hard & heavy che ha pubblicato quest’anno l’album Scaricalapp, “musicisti in corriera, mai cresciuti” freschi di nuovo video ‘a tema’, Funeral party, con tanto di special guest: la morte, impegnata in un cameo dai risvolti cinematografici… Veterani della scena friulana anche i dissacranti Frizzi Comini Tonazzi, che per l’occasione ospiteranno Barbara Errico e la sua blues band The Short Sleepers.

Altri ospiti: Gilbend, un mix tra musiche popolari e cantautorali, Noi Duri Swing 4tet, giovane quartetto appassionato degli Anni ’50 italiani, la Soul Orchestra, il duo composto da Michele Pucci e Giulio Venier, che unisce flamenco e folk, chitarra e violino, e i Giù col morale, nati nel lontanissimo 1973 dalla passione per i Gufi, il gruppo milanese che ha creato il cabaret musicale.A presentare le serata, un uomo di cultura (e grande autoironia) come Angelo Floramo con lo stesso Burtone e Mario Anzil.