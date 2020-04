La musica batte la malattia

Un anno fa di questi tempi aveva appena finito di ‘vincere’ una grande sfida personale di carattere sanitario, senza mai perdere entusiasmo ed energia. La stessa che ha reso Francesco Bearzatti, musicista friulano di fama internazionale, uno dei più importanti sassofonisti della scena jazz friulana e non solo (nel 2011 è stato votato miglior musicista europeo dall’Accademie Jazz Francaise!). Ripresa l’attività a pieno regime, tra concerti, festival e incisioni, si è fermato come tutti (non solo nella musica) poche settimane dopo aver pubblicato il nuovo album, presentato ufficialmente solo in pochissime date in giro per la Penisola. Favolando, registrato negli studi Artesuono di Stefano Amerio alle porte di Udine e uscito per la stessa etichetta, lo vede unire sassofoni e clarinetto alla fisarmonica dell’irpino Carmine Ioanna, eclettico musicista in tour anche con il Cirque du Soleil. Il risultato di due anni di collaborazione sotto il segno dell’improvvisazione è riassunto in 9 tracce firmate da entrambi, compresi alcuni pezzi di world music rivisitati e frammenti improvvisati. A caratterizzare l’album, un’atmosfera sospesa, a tratti magica, fortemente ‘artistica’, destinata in origine a un pubblico ‘raffinato’, ma che si presta anche all’ascolto ‘lento’, attento e molto più meditato cui siamo ‘costretti’ oggi, pronti – forse – a scambiare certe produzioni usa-e-getta con un linguaggio veramente universale. Proprio quello che ci aspettavamo da un musicista che nel 2003 aveva pubblicato un album profeticamente intitolato Virus...