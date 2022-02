La musica del cinema al Cinecity di Lignano Sabbiadoro

Un viaggio attraverso alcune delle pagine più belle delle colonne sonore che hanno fatto la storia della musica e del cinema. Martedì 15 febbraio alle ore 20.45 al Cinecity di Lignano Sabbiadoro, il Circuito ERT con il Comune di Lignano presentano La Musica del Cinema, concerto con l’Orchestra da camera “Ferruccio Busoni” diretta dal Maestro Massimo Belli con la partecipazione solistica del fisarmonicista Gianni Fassetta e del violinista Lucio Degani.



Da C’era una volta il West di Ennio Morricone a Romeo e Giulietta di Nino Rota e La vita è bella di Nicola Piovani, passando per Schindler’s List, indimenticabile tema di John Williams, e brani indimenticabili di Astor Piazzolla, Carlos Gardel e Luis Bacalov: La Musica del Cinema è un omaggio alle colonne sonore dei film che hanno fatto la storia della Settima arte in Italia e nel mondo.



Sul palco. Laha suonato in Italia e in Europa con solisti d’eccezione quali Salvatore Accardo, Ivry Gitlis, Simonide Braconi, Gianluca Littera, Michael Flaksman, Federico Agostini, per citarne solo alcuni.Lucio Degani rientra di diritto tra questi nomi grazie a una carriera che lo ha portato ad esibirsi nelle più importanti sale da concerto del mondo: Lincoln Center di New York, Suntory Hall di Tokyo, Musikverein di Vienna, Mozarteum di Salisburgo, Schauspielhaus di Berlino, La Scala di Milano, Opera e Salle Pleyel di Parigi e la sala del Conservatorio Tchajkovskij di Mosca. Lucio Degani suona un violino Don Nicolaus Amati del 1734.Gianni Fassetta è fisarmonicista eclettico dalla brillante carriera internazionale. Distintosi sin da giovanissimo per spontaneità tecnica, facilità interpretativa e fervida musicalità, si esibisce in numerose formazioni cameristiche ottenendo numerosi riconoscimenti di critica e pubblico. Hanno scritto per lui, tra gli altri, Daniele Zanettovich, Paolo Pessina, Fabrizio Festa, Mario Pagotto, Remo Anzovino e Giorgio Susana, ha pubblicato una monografia dedicate ad Astor Piazzolla e partecipato alla realizzazione della Colonna Sonora del film Vajont di Renzo Martinelli.Maggiori informazioni al sitoe contattando il Cinecity di Lignano (da lunedì a venerdì ore 17-20, sabato e domenica ore 13-21 t. 334 1058083 |). Biglietti online anche sul circuito Vivaticket.