La musica di Mozart a villa Giacomelli

Nel 1791, due mesi prima della sua morte, Mozart completa la composizione del suo celebre concerto KV 622 per clarinetto e orchestra; il suo amico Anton Stadler, dedicatario e primo interprete di questo capolavoro, possedeva uno speciale strumento che permetteva l'ampliamento del registro grave del clarinetto aumentandone le dimensioni e l'estensione. Per questo speciale clarinetto, il clarinetto di bassetto, fu scritto in origine il concerto.



Il 23 dicembre questa superba pagina di musica mozartiana verrà nuovamente interpretata con lo speciale clarinetto, assieme al concerto per oboe e una ouverture giovanile del medesimo compositore nel corso di un concerto a villa Giacomelli di Pradamano intitolato "Mozart è di casa" per iniziativa dell'associazione AUDIMUS diretta da Francesco Gioia in collaborazione con l'associazione Mozart Italia sede di Udine vicepresidente Nicola Bulfone e con il sostegno di Civibank ed Eurotech. Assieme ai 20 elementi, tra archi e fiati, dell'orchestra dell'associazione AUDIMUS diretta da Francesco Gioia , si esibiranno due solisti friulani di alto livello come Andrea Martinella, oboe, e Nicola Bulfone, clarinetto di bassetto.



Il programma prevede l'ouverture dell'opera "La finta semplice" KV51 e a seguire l'esecuzione del concerto per oboe KV 314 con il solista Andrea Martinella. In conclusione il concerto KV 622 eseguito da Nicola Bulfone con il clarinetto di bassetto.



Il concerto potrà essere seguito in diretta il giorno 23 dicembre alle ore 20.30 sul link https://www.facebook. com/AssociazioneAUDiMUS Concerto_23_dicembre.eml

Nello stesso link in qualsiasi momento potrà essere riascoltato e rivisto. Il Presidente Ass. Mozart Italia sede di Udine Zilli Luciana.