La musica e le parole di Beethoven ad Armonie in Città

Una serata dedicata alla figura del grande compositore Ludwig van Beethoven quella di martedì 31 agosto 2021 ad Armonie in Città. Nella Chiesa di San Pio X di Udine, alle ore 20:45, sarà l’Ensemble Variabile - formato dal soprano Annamaria Dell’Oste, dal baritono Simone D’Eusanio, dalla violinista Valentina Danelon, dal violoncellista Andrea Musto e dalla pianista Federica Repini – a proporre alcune pagine di rara esecuzione.

Un ensemble inusuale per un concerto che ripensa al 250˚ anniversario beethoveniano dello scorso anno con brani originali tratti dalle opere 152 e 108, ovvero una scelta di Scottish and Irish songs, che verranno intervallati da letture di scritti di Beethoven a cura di Omar Giorgio Makhloufi.



L’Ensemble Variabile nasce da un’idea di Claudio Mansutti, con l’intento di unire un gruppo di musicisti della Regione Alpe Adria al fine di eseguire repertori cameristici che prevedano diverse formazioni. I musicisti che ne fanno parte sono artisti vincitori di concorsi che si dedicano allo studio della musica cameristica in maniera approfondita e non occasionale. L’ensemble, oltre che in Italia, ha suonato in Francia, Spagna, Austria, Germania, Repubblica Ceca, Belgio, Norvegia e Stati Uniti.



La rassegna, organizzata dalla Fondazione Luigi Bon, è realizzata grazie al sostegno del Comune di Udine, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Ministero della Cultura e di CiviBank, insieme al mecenatismo di molti sostenitori, tra cui la Fondazione Friuli.Il concerto è ad ingresso libero, con prenotazione consigliata sul sito www.fondazionebon.com e le modalità d’accesso seguono poche e semplici regole per vivere la musica dal vivo in sicurezza.Per tutte le informazioni, la biglietteria della Fondazione è contattabile dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00 o tramite e-mail a biglietteria@fondazionebon.comPrenotazioni: