La Musica in Scena, tra Chopin e Rachmaninov

Continua, domenica 6 marzo, alle ore 11.00, la rassegna musicale La Musica in Scena, organizzata in collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste. Per quattro domeniche tra febbraio e marzo, alle ore 11, sul palco del Teatro Comunale di Monfalcone si sono alternati alcuni tra i giovani talenti del Conservatorio, in un ciclo di altrettanti concerti. Una formula che è ritornata rinnovandosi, dopo le importanti esperienze dal vivo all’interno de La Scuola dello Spettatore, prima, e online per Nella Rete del Tartini, dopo, entrambe seguite con successo nel corso della Stagione 2020/2021.



Per il terzo degli appuntamenti musicali, domenica 6 marzo alle ore 11.00, sarà la volta del pianoforte di Andrej Shaklev che ci incanterà nelle atmosfere di Chopin e Rachmaninov. In chiusura di rassegna, il 20 marzo, due nomi già noti al Comunale nel Melos Trio di Sara Zoto (viola), Alberto Forti (clarinetto) e Paola Possamai (pianoforte), si ascolteranno musiche di Bruch e Mozart.



Da sempre il Comunale di Monfalcone ha dimostrato grande attenzione al talento giovanile, espresso, in questo caso, da una delle più importanti istituzioni musicali del Friuli Venezia Giulia. La realizzazione di questa rassegna si somma alle importanti esperienze degli anni passati, quando le diverse sedi culturali del Comune, dalla Galleria d’Arte Contemporanea al MuCa – Museo della Cantieristica di Monfalcone, hanno ospitato i musicisti dei Conservatori della Regione. Anche quest’anno, dunque, è un’occasione per i concertisti di calcare le tavole del Teatro Comunale, e per il pubblico di godere degli ultimi due imperdibili concerti mattutini nelle domeniche di marzo.