La musica per tutti a Codroipo

Altre due giovani, talentuose, musiciste. Un altro appuntamento che Simularte, insieme con la Fondazione Luigi Bon, propone per promuovere il linguaggio universale per eccellenza tra le giovani generazioni: la musica.

Sta per alzarsi il sipario, domenica 8 gennaio, alle 17 a ingresso libero nella biblioteca comunale don Pressacco di Cordroipo, su un nuovo concerto del progetto “La musica per tutti”. Protagonista del pomeriggio sarà il Myricae ensemble, duo formato da Marianna Tognin al flauto e Lucia Stone all'arpa.

La serata, organizzata in collaborazione con l'Associazione musicale e culturale Città di Codroipo, inizierà alle 17, moderata da Silvia Polo, con la presentazione del libro “La viola di Strauss” di Luigi Bressan edito da Ronzani Editore. Al termine spazio alle delicate note racchiuse in un programma tutto dedicato a “flauto e arpa nel '900 e nella musica da film”.

Dalla “Sonata per Flauto e Arpa” del genio di Nino Rota al celebre tema “A Time for us” tratto da Romeo e Giulietta sempre di Nino Rota in un arrangiamento per flauto e arpa, da un intermezzo tratto dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni per flauto e arpa alla passione de “Histoire dutango” di Astor Piazzolla, passando per un immancabile medley di un altro genio della musica di tutti i tempi, Ennio Morricone.

Al termine del concerto è in programma un momento conviviale per tutti offerto da una cantina locale. Per informazioni: segreteria@scuolamusicacodroipo.it o 0432-901062.

La serata, come ricordato, rientra nel progetto “La Musica Per Tutti”, realizzato da SimulArte con il contributo della Regione, in collaborazione con Fondazione Luigi Bon, Centro Culturale Amici della Musica, Associazione Culturale Domus Musicae Scuola di Musica di Mortegliano, Associazione Musicale e Culturale Città di Codroipo APS, Arteventi Società Cooperativa.