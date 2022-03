La musica trait d'union fra popoli e culture

Molta emozione in sala a Pordenone ieri, domenica 6 marzo, per il penultimo appuntamento di Musicainsieme 2022, 45esima edizione della vetrina cameristica ideata e promossa dal Centro Iniziative Culturali di Pordenone a cura dei Maestri Franco Calabretto e Eddi De Nadai, per il coordinamento della Presidente CICP Maria Francesca Vassallo. Protagonista del matinée, nell'Auditorium Zanussi della Casa dello Studente, era infatti la giovanissima pianista moldava Elizaveta Coroli, studentessa dell’Accademia di Chișinău, riuscita a raggiungere l'Italia pur fra molte incertezze: un segno tangibile del valore aggiunto della musica come trait d'union fra popoli e culture, anche in presenza delle drammatiche divisioni che l'Europa vive in queste settimane. Proprio per questo un Premio speciale è stato attribuito e consegnato alla pianista: un gettone di sostegno per il prosieguo dei suoi studi e la sua formazione che si profila adesso in salita, alla luce degli eventi bellici in atto.Vincitrice del Concorso Chopin di Bacāu 2019, Elizaveta Coroli ha proposto oggi un programma su musiche di Domenico Scarlatti (Sonata in Sol maggiore K55, Sonata in fa minore K466), Wolfgang Amadeus Mozart (Sonata in Si bemolle maggiore K281), Johannes Brahms (Phantasien op.116) e Sergei Prokofiev (Sonata n. 3 in la minore). Allieva del Liceo Musicale Statale, la giovane è già pluripremiata e si è aggiudicata anche il Concorso Nazionale “I. Paderevsky”, Moldavia (1° premio) e l' International Piano Competition “Bechstein” Lvov, Ucraina (1° premio), oltre all'International Piano Competition “L.Ginzburg” Odessa, Ucraina (1° premio). Lunghi applausi hanno suggellato la sua esibizione stamane.