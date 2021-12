La Nuova Orchestra Ferruccio Busoni si fa in tre

Un mini-tour regionale segna le festività natalizie della Nuova Orchestra Ferruccio Busoni protagonista di tre concerti programmati domenica 26 dicembre al Duomo di Martignacco – Chiesa Santa Maria Assunta (ore 17.30 ingresso libero), martedì 28 dicembre al Teatro Comunale di Monfalcone (ore 20.30, prevendite Vivaticket, prezzo simbolico 1,50euro) e mercoledì 29 dicembre alle 20.30 alla Cattedrale di San Giusto a Trieste, concerto di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione Goffredo de Banfield onlus. L’Orchestra, sempre sotto la sapiente guida del Maestro Massimo Belli, presenterà alcune delle più belle musiche di autori barocchi con l’apporto solistico del violinista Lucio Degani – musicista pluripremiato, protagonista come violino principale e solista di un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero - e la giovane e talentuosa violinista Giada Visentin, vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali. In programma, oltre al Concerto scritto da Manfredini per la Santa Notte di Natale verrà eseguita la famosa Ciaccona di Vitali, l’Aria di Bach, il virtuosistico Concerto in RE maggiore tratto dal Labirinto Armonico di Locatelli e il Concertone in MI minore di Giuseppe Tartini realizzato per orchestra da Giulio Meneghini.



Il complesso storico Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni”, fondata nel 1965 da Aldo Belli, è una delle prime orchestre da camera sorte in Italia nel dopoguerra e la più antica a livello regionale. È formata da affermati strumentisti, vincitori di concorsi internazionali, che tramandano la civiltà musicale del Trio di Trieste e del Quartetto Italiano di cui sono stati allievi. Numerose e di peso le attestazioni di stima che accompagnano il suo lavoro, a partire da un’eccellenza come i violinisti Salvatore Accardo e Domenico Nordio che hanno suonato da solisti con la formazione. I Concerti di Natale si svolgeranno grazie al sostegno del Ministero della Cultura, Regione FVG Assessorato alla Cultura, Turismo FVG, Comune di Trieste, Comune di Monfalcone, Comune di Martignacco e Fondazione Benefica Katleen Foreman Casali.