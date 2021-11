La partita a scacchi di una donna ‘single’ al potere

C’è chi l’ha definita ‘donna single al potere’: una donna, o meglio una regina, che ha rappresentato uno dei personaggi più emblematici della storia inglese. Proprio Elisabetta I… Le donne al potere è il titolo dello spettacolo che indaga con ironia e sagacia il tema del comando, in prima regionale per la stagione di Eureka 12 a firma Anà-Thema Teatro, domenica 14 al Teatro della Corte di Osoppo. Nei panni di Elisabetta I, l’attrice milanese - romana d’adozione - Maddalena Lizzi racconta come le figure femmini - li nella storia abbiano orientato il loro comportamento in rapporto al potere, pur muovendosi dentro gli stretti confini di un immaginario maschile. La regina d’Inghilterra dello spettacolo diretto da Filippo d’Alessio del teatro Tor Bella Monaca, particolarmente vicino all’universo femminile, è una figura emblematica di donna che opera disegnando strategie, tattiche, linee orizzontali e verticali, in una sorta di partita a scacchi immaginata dagli uomini, ma giocata da una donna.