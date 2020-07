La party band in modalità ‘distanziata’

Durante il lockdown, hanno cercato di restare vicini a distanza, chi registrando in casa, chi proponendo le ‘domeniche bestiali’ suonate dal divano per gli amici sui social, chi dedicandosi alla promozione dell’ultima serie Tv. La Fase 2 li ha visti protagonisti delle prime, vere lotte in Italia per il sostegno ai lavoratori dello spettacolo, con l’adesione alla campagna #iolavoroconlamusica.

Per una ‘party band’ come i Playa Desnuda, il live resta però il momento centrale, l’unico importante. Ed è per questo che Michele Poletto, Walter Sguazzin, Pietro Sponton & C. si sono entusiasmati davvero a vedere il nome della band tra i protagonisti di Villa Manin estate, dove domenica 19 ‘Lo show dei 15 anni’ chiuderà il week-end aperto il giorno prima da Dente e l’intero programma (escluso il concerto all’alba di Boosta il 9 agosto).

“Sono passati 15 anni e un pezzo – racconta Poletto - da quando suonammo per la prima volta al Madrid, il mitico localino di Udine: era il 25 febbraio 2005 e con un giro di Sms avevamo avvisato gli amici di questo nuovo progetto, non propriamente definito, che avremmo presentato in via Sarpi, di domenica, all’ora dell’aperitivo. In fondo al bancone, vicino alla porta del bagno, eravamo in quattro: io, Jvan Moda, Pietro Sponton e Walter Sguazzin. Quello che è successo dopo, è figlio di quell’imprevedibilità che forse solo la musica sa regalare”.



Nonostante tutti i musicisti abbiano altre esperienze, da soli o in gruppo, dove presentano materiale originale, i Playa Desnuda per lungo tempo hanno prediletto le cover ‘atipiche’. Perché?“Siamo e restiamo una party band che ha iniziato, senza grandi aspettative, a prendere canzoni ‘da spiaggia’ e apogliarle dei loro arrangiamenti per poi rivestirle con i ritmi in levare. Il nome un po’ balzano che ci siamo dati dice questo”.Già, ma oggi ‘far festa’ non si può per le regole anti-Covid. E allora?“Faccio mia la battuta di Raiz a Villa Manin, dicendo che ‘per 15 anni la nostra missione è stata di far ballare tutti, stavolta dovremo trovare un modo per farli stare fermi.’ Aldilà della formula ‘semiacustica’ adottata per lo spettacolo, avremo una ‘pista’ di persone sedute o sdraiate, che cercheremo di intrattenere raccontando una storia fatta di canzoni. Credo che prenderemo esempio dai DJ pessimi, quelli che saltano di palo in frasca, non mettono a tempo i pezzi e così svuotano la pista...”.‘Una storia fatta di canzoni’: rivediamo i momenti essenziali.“Nel 2009 esce un album nato come raccolta di quello che suonavano nei locali e finisce nelle playlist di Caterpillar e Tropical Pizza. Iniziamo a collaborare con Christian Rigano, ci allarghiamo con Nicola Ardessi, Leo Virgili e Nico Rinaldi. L’anno dopo, altro disco coi primi due brani nostri. Nel 2016 esce ‘10’, con 10 canzoni tutte originali, grandi collaborazioni e ‘featuring’: Andrea Fontana, Mirko Cisilino, Bunna degli Africa Unite, Skarra Mucci, la poetessa Natalia Molebatsi…”.E quelli davvero ‘magici’?“Gli incontri con Manu Chao e Roy Paci, ma soprattutto i tantissimi concerti, la nostra dimensione prediletta: quella in cui possiamo guardare negli occhi il pubblico, gli amici che nel frattempo abbiamo scoperto essere diventati davvero tanti. Perché quella sera al Madrid vennero proprio tutti ed esordimmo con una specie di sold out, ma il locale era piccolo. A Passariano, invece, lo spazio sarà immenso e sapere che con ogni probabilità lo riempiremo, seppure in modalità ‘distanziata’ e più statica del solito, ci riempie di gioia. Come al ‘Madrid’, ma 30 volte più grande: 15 anni fa, chi l’avrebbe mai detto?".