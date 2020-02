La piccola Sama e i bambini della Siria al Visionario

Martedì 18 febbraio alle ore 20.00 al Visionario proiezione speciale di ALLA MIA PICCOLA SAMA, documentario candidato agli Oscar 2020. Una lettera d’amore di una giovane madre a sua figlia, nata sotto i bombardamenti. Prevendita biglietti attiva online e presso la cassa del cinema.



A commentare il film il Dott. Stefano Di Bartolomeo, medico italiano specializzato in Anestesia e Terapia Intensiva, nel 2018 in Siria con Medici Senza Frontiere. Di Bartolomeo ha preso parte a diverse missioni con COSV, una ONG italiana (Sud Sudan, Eritrea), Comitato Internazionale Croce Rossa (Sud Sudan, Eritrea, Darfur, Yemen, Myanmar), e MSF (Yemen, Iraq, Kenya, Ucraina, Siria, Sud Sudan, Nigeria); nel biennio 2016-2018 è stato Referente per la Terapia Intensiva ed il Pronto Soccorso di MSF Svizzera. Con lui sul palco anche i ragazzi del gruppo giovani di Amnesty International Udine, che parleranno del ruolo di Amnesty nel documentario e ci coinvolgeranno in un dibattito finale sul filo conduttore dei diritti umani all'interno del film.



Waad al-Kateab ha 26 anni ed è siriana. Ha una figlia di pochi anni di nome Sama e, per timore di non vederla crescere, decide di registrare un video-messaggio durante gli ultimi giorni della battaglia di Aleppo, in Siria, per raccontarle la storia della sua vita e di come è venuta al mondo. Waad e suo marito Hamza, medico nell’ultimo ospedale della città, subiscono ogni giorno il pericolo dei bombardamenti e il rischio di morire in qualsiasi momento.Nel video-messaggio Waad racconta come lei e Hamza si sono conosciuti ai tempi dell’università e come, dopo essere sfuggiti alla furia di cecchini, lui le chiede di sposarlo. La sua camera raccoglie storie tragiche di perdita ma anche incredibili momenti in cui protagonista è la vita che continua, la sopravvivenza. E una scelta difficile da prendere: restare in Siria a rischio della loro vita o fuggire?