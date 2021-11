La Polifonica Friulana Jacopo Tomadini ritorna in concerto dal vivo

Un nuovo progetto proposto dal gruppo corale friulano per tornare in concerto dal vivo dopo quasi due anni di silenzio forzato: il 7 dicembre alle ore 20:45 presso il Santuario di Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento.



Da sempre la compagine corale del Santuario di Madonna di Rosa dedica la sua attività al recupero di opere poco note, di rara esecuzione, ma di grande fascino per l’ascoltatore; è il caso, questa volta, di alcune composizioni di Francesco Durante (1684-1755), uno dei maggiori esponenti del barocco napoletano, famoso per il rigore compositivo e il rispetto delle forme musicali del tempo tanto da essere definito da Jean Jaques Rousseau come “il più grande armonista del suo tempo”.

I brani in repertorio per il concerto, nella loro forma manoscritta originale sono frutto di ricerca di Massimo Gattullo negli archivi di alcune delle principali biblioteche europee: Dresda, Berlino, Parigi e Londra; opera di Massimo Gattullo anche la revisione e trascrizione delle opere in armonia fra la prassi di scrittura del tempo e la corrente moderna ortografia musicale.



«Rigore Barocco» è per l’appunto il tema della serata musicale che vedrà l’esecuzione di una serie di brani che opportunamente combinati possono ricondurre alla ricostruzione di un “Vespro” nella sua forma breve. Seppur realizzati secondo il rigore compositivo che caratterizza la scuola del Durante, i pezzi messi in programma sono particolarmente apprezzabili per il susseguirsi di elementi e soluzioni inusuali che tendono a stimolare la curiosità e a mantenere alta l’attenzione dell’ascoltatore, risultando comunque e sempre estremamente eleganti, scorrevoli e mai scontati.Per questa esecuzione, oltre al coro della PFJT, si vede il coinvolgimento di alcuni talentuosi giovani musicisti del territorio: Francesca Koka e Claudio Mucin al violino, Riccardo Pes al violoncello, Michele Bravin al basso continuo. Partecipano inoltre in qualità di solisti Martina Zaccarin (soprano), Sandro Bergamo (alto) e Roberto Cozzarin (tenore). La preparazione del coro e la direzione in concerto sono affidate al maestro Massimo Gattullo.Con il sostegno di USCI FVG e Regione Autonoma Friuli Venezia GiuliaIn collaborazione con il Santuario di Madonna di Rosa