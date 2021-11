La polizia di Clerville pattuglia le strade del Friuli

Ciak si gira... in Friuli, o meglio a Clerville! Sono in corso in questi giorni le riprese del secondo capitolo del film Diabolik (interpretato da Luca Marinelli) per la regia dei fratelli Manetti, ambientato nello stato di Clerville, appunto, inventato dalle sorelle Giussani come il personaggio del celebre ladro mascherato. Dopo Trieste, la troupe si è spostata in questi giorni in Friuli, dove proprio tra oggi e domani saranno realizzate alcune scene d'azione in location molto suggestive. Una di queste è il Ponte Romano a Premariacco, dal quale la compagna di Diabolik, Eva Kant, si tufferà.

"Il primo sopralluogo a Premariacco risale a giugno e i registi si sono innamorati di questa forra - racconta Federico Poillucci della Friuli Venezia Giulia Film Commission ai microfoni di Telefriuli -. Ed è proprio qui che prenderà vita un concitato inseguimento a piedi tra la coppia criminale e la polizia di Clerville".



Ovviamente - vi sveliamo un segreto -, ma due tuffatrici dellache sotto i costumi di Eva Kant indossano tute termiche e faranno da controfigura.Il secondo capitolo di Diabolik vede dunque ancora una volta protagonista la nostra regione, come era già accaduto nel primo capitolo, girato sempre a Trieste tre anni fa, e che. Una visibilità eccezionale per la nostra regione, protagonista di un film molto patinato e molto atteso, realizzato da una coppia di registi talentuosi e visionari. Un'occasione per promuovere il nostro territorio a livello nazionale ed internazionale, ma non soltanto: "Sonoe per tre settimane e mezza di riprese in regione - sottolinea Poillucci - si stima, guidati dall'ispettore, stanno pattugliando la zona, in cerca del 're del terrore' e della sua seducente complice, come mostrano le foto (i mezzi sono stati recuperati e customizzati per l'occasione!). Riusciranno nell'impresa e ad arrestare la coppia diabolica?