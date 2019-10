La potenza di Macbeth si esprime in sardo

Un “classico” esprime un messaggio così potente che anche le parole – per quanto superbe – possono risultare superflue. Ecco perché un testo come ‘Macbeth’ di Shakespeare approda al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per un’unica data, sabato 2 novembre, nella versione di Alessandro Serra in lingua sarda (con sovratitoli).

“Macbettu” è l’originalissimo risultato di un lavoro di contaminazione ottenuto annodando tradizione e sperimentazione, teatro di ispirazione classica e suggestioni popolari. Alessandro Serra trasporta da una Scozia medievale a una Sardegna senza tempo, barbara e violenta, le vicende del Barone di Glamis. In scena, nel pieno rispetto della tradizione elisabettiana, ci sono solo uomini: otto straordinari interpreti maschili che disegnano luoghi ed evocano presenze mentre la lingua, il sardo logudorese, si trasforma in canto. Ogni oggetto – i costumi, le pietre, il sughero – contribuisce alla costruzione di uno spazio visionario ed evocativo, tragico e ancestrale in cui gli attori si muovono seguendo precise traiettorie coreografiche. I canti, le danze, la potenza dei gesti e delle voci, le maschere fosche creano un insieme colmo di cupa meraviglia. “L’idea nasce nel corso di un reportage fotografico tra i carnevali della Barbagia – spiega Alessandro Serra -. I suoni cupi prodotti da campanacci e antichi strumenti, le pelli di animali, le corna, il sughero. La potenza dei gesti e della voce, la confidenza con Dioniso e al contempo l’incredibile precisione formale nelle danze e nei canti. Le fosche maschere e poi il sangue, il vino rosso, le forze della natura domate dall’uomo. Ma soprattutto il buio inverno. Sorprendenti le analogie tra il capolavoro shakespeariano e i tipi e le maschere della Sardegna. La lingua sarda non limita la fruizione ma trasforma in canto ciò che in italiano rischierebbe di scadere in letteratura”.

Prima dello spettacolo, alle 17.30, nello Spazio Fantoni del “teatrone”, si terrà “Terra, voce e lingua”: una conversazione tra Peter Brown, direttore della British School Fvg, Alessandro Serra, Maria Sciola e Giuseppe Bevilacqua.