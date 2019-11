La Premiata Forneria Marconi protagonista del Concert for Life 2019

Dopo Zucchero, Elisa, Ligabue, l’Harlem Gospel Choir, Lodovica Comello e Ermal Meta, un altro grande artista abbraccia la causa di @uxilia Foundation, organizzazione non lucrativa di utilità sociale con sede a Cividale del Friuli, che si applica in attività di cooperazione internazionale in Paesi in via di sviluppo, e del progetto “Concert for Life”, appuntamento voluto fortemente da @uxilia, che vede la musica quale veicolo per sensibilizzare il grande pubblico su progetti in favore di bambini che si trovano in vari contesti di disagio. Il progetto a cui viene dedicato il Concert for Life 2019 è il sostegno dei bambini della Regione di Batticaloa, nello Sri Lanka, paese molto caro ad @uxilia, nel quale l'organizzazione è presente da 15 anni. Sarà quindi la PFM, Premiata Forneria Marconi, realtà simbolo del progressive rock italiano e internazionale, il gruppo protagonista del Concert for Life 2019, evento in programma domani, martedì 12 novembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (inizio alle 21.00). In questa occasione la band porterà a Udine lo spettacolo “PFM canta De André”, fortunatissimo tour che sta ottenendo sold out in tutti i teatri d’Italia, nel quale Franz Di Cioccio e compagni omaggiano lo storico sodalizio musicale con il poeta genovese. Gli ultimi biglietti sarannoin vendita domani prima del concerto (dalle 19.30) alle biglietterie del teatro. Info su www.azalea.it. Per ogni biglietto venduto, 1 Euro sarà quindi donato ad @uxilia Foundation.



Procede successo dopo successo la tournée “PFM canta De André”, inaugurata oltre un anno fa in occasione del quarantennale dei live “Fabrizio De André e PFM in concerto” e a vent’anni dalla scomparsa del poeta. La PFM - Premiata Forneria Marconi, torna così straordinariamente sui palchi di tutta Italia con “PFM canta De André - Anniversary”, uno strepitoso tour per celebrare lo storico sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento. Per rinnovare l’abbraccio tra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”. “PFM canta De André - Anniversary” ha preso il via dopo l’intenso tour mondiale che ha riscosso un travolgente successo dal Giappone alle Americhe, passando per il Regno Unito, per poi fare tappa nel nostro paese durante tutta l’estate. Durante i concerti, oltre ai più grandi successi del suo vastissimo repertorio, PFM ha presentato anche brani tratti dal nuovo album “Emotional Tattoos”. Franz Di Cioccio, leader del gruppo, è stato inserito tra le 100 icone della musica che hanno cambiato il nostro mondo secondo la rivista inglese “Prog Uk” nel numero speciale “Collectors’ Ediction – Special 100th Issue”. Il frontman di PFM è l’unico artista del mondo latino ad essere stato inserito nella prestigiosa classifica insieme a nomi del calibro di Brian Eno, David Gilmour, Frank Zappa, Peter Gabriel, Kate Bush, Paul McCartney, Ian Anderson, Mike Oldfield, Robert Freep, Alan Parson, tra gli altri. Il 13 settembre 2018 PFM è stata inoltre premiata a Londra come “Miglior artista internazionale dell’anno” ai Prog Music Awards UK. PFM Premiata Forneria Marconi è un gruppo musicale molto eclettico ed esuberante, con uno stile distintivo che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. Nata discograficamente nel 1971, la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, entrando nel 1973 nella classifica di Billboard (per “Photos Of Ghosts”) e vincendo un disco d'oro in Giappone. Continua fino ad oggi a rappresentare un punto di riferimento. Recentemente PFM è stata premiata con la posizione n. 50 nella "Royal Rock Hall of Fame" di 100 artisti più importanti del mondo.



Fra i prossimi concerti al Teatro Nuovo Giovanni da Udine troviamo il tributo internazionale ai Genesis con The Musical Box (20 novembre), il ritorno live di Niccolò Fabi (7 gennaio 2020), dei Negrita (19 febbraio) e di Massimo Ranieri (17 marzo 2020) e il concerto di Angelo Branduardi (30 maggio). Da segnalare anche gli spettacoli comici di The Pozzolis Family (20 febbraio) e Beppe Grillo (18 marzo). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it