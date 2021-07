La Pro San Vito riparte dal cinema

Torna un classico: il cinema d’estate a San Vito al Tagliamento. Per la Pro San Vito, come tantissime altre associazioni, la pandemia ha comportato uno stop forzato di molte attività, di fatto mettendo in soffitta iniziative che normalmente venivano organizzate da anni e richiamavano un pubblico affezionato. Tra le varie proposte il cinema d’estate, appuntamento atteso che faceva passare qualche ora di svago agli affezionati del cinema.

“E’ stato un periodo non facile - prende la parola la Presidente della Pro San Vito, Patrizia Martina - ma il sodalizio si è attivato per riprendere da dove avevamo interrotto proponendo in questo caso i film d’estate, organizzati dalla sezione cinema della Pro San Vito”. Si inizia martedì 27 luglio, all’Auditorium Zotti, con inizio alle 21, con la prima delle due proiezioni cinematografiche in cartellone dal titolo “Paradise”. Per la regia di Davide Del Degan, la pellicola che oscilla tra il comico, tragico e surreale, racconta la storia di Calogero, un uomo ordinario che ha fatto una scelta straordinaria. Siciliano, venditore di granite, un giorno assiste a un omicidio di mafia e decide di testimoniare. Ed è così che viene impacchettato e spedito, sotto il programma protezione testimoni, a Sauris, in Friuli, in un villaggio di gente ospitale, ma che fatica a capire. Per la proiezione del 27 luglio, in auditorium a San Vito è atteso un ospite in sala dalla produzione per una breve presentazione del film.

Per accedere in sala si dovranno seguire le procedure anticovid. Apertura delle porte dalle 20.30. Da evidenziare che lo spettacolo è gratuito, i posti disponibili sono 220. Come spiega la Presidente Martina “al momento non è possibile prenotare, ma ci stiamo organizzando con il servizio di prenotazione online su Vivaticket in vista dell’avvio della stagione cinematografica dopo l’estate”.

Il calendario prosegue il 24 agosto con il film “Nomadland”, vincitore tra l’altro del Premio Oscar 2021 quale miglior film, migliore attrice e migliore regia. In questo caso, con l’avvio il 6 agosto delle novità introdotte dal Governo Draghi, sempre nel rispetto delle norme anticovid, lo spettatore dovrà esibire il Green Pass.

“Siamo contenti di potere pian piano ricominciare con gli spettacoli - commenta la Presidente della Pro San Vito - seppur con una serie di restrizioni. Ma ricominciare è già un piccolo segnale di ritorno alla normalità”. Aggiunge la coordinatrice della sezione cinema Letisia Barbuio: “Abbiamo pensato a due proiezioni estive e stiamo già lavorando per mettere a punto l’organizzazione della stagione autunnale che dovrebbe partire entro il mese di settembre”. Infine l’invito del Sindaco Antonio Di Bisceglie: “La Pro San Vito riparte con il cinema d’estate: un passo nella direzione di ricominciare l’attività. L’invito è che il maggior numero di persone partecipi a questi eventi per dare un segnale di ripartenza verso coloro che si sono rimboccati le maniche per dare nuovo slancio all’offerta sanvitese”.