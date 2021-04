La rabbia sul grande schermo

La presentazione della nuova collaborazione con i cinema regionali e il Sistema delle Mediateche del Friuli Venezia Giulia, sarà l’occasione per l’associazione MEC per avviare un ciclo di tre incontri gratuiti rivolti ad insegnanti, educatori e formatori, sul tema della gestione della rabbia: con l’emergenza sanitaria, infatti, viviamo un’eccezionalità che ha un impatto pesante sui ragazzi, in particolare sui più fragili, sulle famiglie e per la scuola.



Dal nostro osservatorio, rappresentato dallo Sportello regionale per il cyberbullismo, infatti, sono in netto aumento i casi di violenza e prevaricazione. Per gli insegnanti, proponiamo anche lo strumento del cinema come supporto all'azione didattica ed educativa, con una formazione speciale con l’esperto Marco Maggi, consulente educativo per il MIUR, sviluppata in tre incontri operativi online. Il film è un potente strumento educativo, conduce lo spettatore dentro le storie che, anche quando sono frutto di fantasia, lo riguardano e lo inducono a riflettere su identità, relazioni e comportamenti, con l'agio di non occuparsi esplicitamente di sé ma della vita dei protagonisti. Nel corso di tre incontri, organizzati nell’ambito del progetto Civix, sostenuto da Fondazione Friuli e Regione FVG, che ha raggiunto quota mille iscritti, da tutta la regione, andremo a toccare un argomento fondamentale nel nostro modo di intendere l'educazione civica e la cittadinanza digitale, quello delle emozioni online.



#primo incontro 19 aprile/ore 17:30L’incontro introduttivo rivolto a tutti i docenti di ogni ordine e grado, con un approccio concreto e operativo, guiderà nel raggiungimento di una maggiore competenza sul tema.#secondo incontro 26 aprile/ore 17:30Incontro monografico per gli insegnanti della scuola d’infanzia e primaria sul film d'animazione Angry Birds. Saranno forniti materiali, schede didattiche e condiviso un metodo di lavoro per approfondire fattori protettivi come l’alfabetizzazione emotiva e la gestione della rabbia.#terzo incontro 3 maggio/ore 17:30Incontro monografico per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado sul film A testa alta. Saranno forniti materiali, schede didattiche e condiviso un metodo di lavoro per approfondire fattori protettivi come l’alfabetizzazione emotiva e la gestione della rabbia.