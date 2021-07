La Rappresentante di Lista e dei Coma Cose a Villa Manin

È un’estate di grandi eventi quella che sta vivendo Villa Manin a Codroipo (Udine), con la rassegna “Villa Manin Estate”: gli spettacoli finora hanno registrato praticamente sempre il tutto esaurito e la proposta è stata molto varia. Quasi seimila persone sono accorse nei primi tre weekend per i concerti di Bombino, Motta, Lo Stato Sociale, Iosonouncane, Extraliscio, Ariete. Sold out i concerti di La Rappresentante di Lista e dei Coma, in programma nel fine settimana.



Il cartellone di appuntamenti dedicati ai più piccoli prosegue venerdì 16 luglio, con lo spettacolo “Squarciapace”, prodotto dalla compagnia Teatro della Sete e dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni. I posti sono quasi esauriti. Nel weekend invece ci saranno due concerti molto attesi dal pubblico: sabato 17 luglio sul palco salirà La Rappresentante di Lista mentre domenica 18 sarà il turno dei Coma Cose. Tutti e tre gli appuntamenti fanno parte di “Villa Manin Estate 2021”, la straordinaria rassegna organizzata dall’ERPAC (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia) che da giugno ad agosto propone oltre 20 spettacoli dal vivo tra musica, teatro e appuntamenti per bambini, pensati per coinvolgere un pubblico molto eterogeneo, voglioso di ripartire, di emozionarsi e di immaginare un nuovo futuro attraverso la cultura.



Sarà un'estate intensa ma ricca di soddisfazioni per La Rappresentante di Lista, a coronamento di una stagione fortunata dopo il successo all'ultima edizione del Festival di Sanremo, evento che ha portato una immensa popolarità e l'ottima performance al Concerto del Primo Maggio. In questo nuovo tour la band sta presentando dal vivo i brani dell'ultimo lavoro discografico, “My Mamma”, quarto album in studio. Dopo le oltre cinquanta date del “Go Go Diva Tour” della stagione 2018-19, sarà l’occasione per suonare gli ultimi inediti che si vanno a sommare al repertorio dei successi della band.Sul palco di Villa Manin, alle ore 18:30 di sabato 17 luglio, insieme all'iconico duo formato da, ci saranno ancheDomenica 18 luglio, alle ore 18:30, sarà la volta dei Coma Cose: tanti sono i fan di lunga data che non vedono l’ora di tornare a cantare ed emozionarsi con, il loro indie e il gioco di sguardi, ma altrettanti sono i nuovi supporter raccolti dal duo milanese dopo la partecipazione a Sanremo 2021, che non aspettano altro che conoscere gli artisti dal vivo. I Coma_Cose presenteranno a Villa Manin una scaletta ricca di nuovi e vecchi successi, a partire da tutti i brani del nuovo disco “Nostralgia”, pubblicato lo scorso 16 aprile dopo il grande successo dell’esperienza sanremese che ha letteralmente “investito” il duo. Sarà uno show potente ed emotivamente coinvolgente.Il programma completo di Villa Manin Estate 2021 e tutte le informazioni sono consultabili sul sito ufficiale www.villamanin.it. Sono ancora in vendita (online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati) i biglietti per il concerto all'alba deie per gli spettacoli teatrali