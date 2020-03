La rassegna Paschalia diventa virtuale

La rete di concerti corali a tema quaresimale e pasquale Paschalia è insieme all’ormai iconica iniziativa Nativitas uno dei progetti dell’Usci Friuli Venezia Giulia dai numeri più importanti. La partenza era fissata il primo marzo con una ricca serie di concerti e celebrazioni con corredo musicale, ma tutti i progetti sono stati sospesi in ottemperanza ai decreti ministeriali. I cori della nostra regione hanno risposto all’appello sospendendo anche le prove e l’Usci, associazione regionale dei cori, si è unita al lancio nazionale del motto #iorestoacasa sui suoi canali social con una campagna specifica per il mondo della coralità, che ha da subito suscitato il consenso di direttori, compositori e cantori. “Siamo una regione che canta, anche quando restiamo a casa”, scrive l’Usci, sottolineando quanto “essere uniti per uno scopo comune” rappresenti l’essenza dell’attività corale e degli oltre quattrocento cori che si impegnano a rispettare le regole, sapendo bene quanto questa sia la condizione fondamentale, anche per raggiungere qualsiasi obiettivo artistico.



Sulla scia di molte iniziative culturali, anche l’Usci lancia un’ulteriore proposta per portare nelle case le musiche e le voci dei cori regionali con “Paschalia on-line”. I cori e i loro direttori sono invitati a inviare all’indirizzo di posta elettronica dell’Usci FVG brevi video musicali o file audio preesistenti (ovviamente registrati prima dell’emergenza sanitaria, in occasione di precedenti esibizioni, nelle passate stagioni), preferibilmente relativi al tema di Paschalia (ovvero i repertori musicali del periodo quaresimale e pasquale), per creare una rassegna virtuale condivisa sulla pagina facebook dell’Usci. La proposta verrà lanciata ufficialmente sabato 14 marzo nel corso della puntata tematica della trasmissione radiofonica Choralia on air. Registrata dai redattori ciascuno a casa propria, la puntata speciale del settimanale radiofonico di musica corale verrà pubblicata eccezionalmente in podcast sul sito www.uscifvg.it alle 11.00, nell’ora esatta in cui solitamente va in onda sulle frequenze di Radio Fragola.