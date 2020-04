La rassegna virtuale Paschalia on line supera i 3000 ascolti

L’attività corale particolarmente vivace della regione Friuli Venezia Giulia sta rivelando anche in questo periodo di sospensione forzata di prove e concerti l’autenticità del forte legame con questo patrimonio culturale del territorio. Molti gruppi corali hanno reagito fin dai primi giorni con diverse iniziative da realizzare a distanza e da casa. Anche l’associazione corale regionale Usci ha fatto in modo di mantenere e implementare sia i contatti “intercorali” che alcune delle attività sospese (ovviamente in forme diverse da quella originaria). Una delle due maggiori rassegne regionali, ovvero Paschalia, si è svolta in forma virtuale, ovvero on line, riscuotendo in 37 giorni di pubblicazioni un largo consenso da parte dei gruppi corali associati che hanno partecipato con registrazioni video e audio ispirate al tema della rassegna e dei loro concerti sospesi, ovvero il repertorio quaresimale e pasquale. Sono stati oltre 3000 gli ascolti che hanno confermato l’accoglienza molto positiva riservata all’iniziativa che si è appena conclusa.



Non si è mai fermata nemmeno la programmazione della trasmissione radiofonica settimanale Choralia on air, trasmessa direttamente in podcast sul sito dell’Usci dopo la chiusura temporanea degli studi radiofonici e che in questo periodo ha visto un aumento esponenziale del numero di ascolti sul web.Sono molte le idee pronte ad essere lanciate nei prossimi mesi, per far sentire la vitalità della coralità regionale, seppure lontana dalle sale prove e dalle sedi concertistiche. In questi giorni, sull’onda della playlist nazionale Rewind della Feniarco, il sito dell’Usci propone la playlist regionale dei cori virtuali FVG Virtual Choirs, con la pubblicazione (in continuo aggiornamento) delle produzioni dei gruppi che in regione hanno colto la tendenza del momento, realizzando esecuzioni reali, ma assemblate in montaggi che rivelano le diverse personalità e repertori dei gruppi coinvolti, con proposte d’autore, pop e latinoamericane.In attesa della presentazione ufficiale di nuove proposte sui canali social e web, è in corso anche l’aggiornamento del sito Usci con novità interessanti soprattutto nel campo dell’editoria, inclusa la pubblicazione in versione digitale dei numeri arretrati del quadrimestrale specializzato Choralia.