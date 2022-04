La Regione sostiene il progetto su Pasolini del Teatro Stabile del Fvg

È stato finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia - nell’ambito del sostegno alle iniziative progettuali di attività culturali da attuare in occasione della ricorrenza del centesimo anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini - il progetto che il Teatro Stabile dedicherà al grande intellettuale friulano.



Si tratta di un progetto articolato che intreccia dimensione artistica, espositiva, didattica, per il quale lo Stabile lavorerà in sinergia con diversi partner che ha coinvolto sul territorio regionale e non solo: il Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa, l’Università degli Studi di Trieste, Pordenone Legge, l’Associazione D. D’Arte, FESTIL - Festival estivo del litorale e il Liceo classico e linguistico “F.Petrarca” di Trieste.



Il progetto del Teatro Stabile regionale si è classificato al quinto posto fra le 70 domande in graduatoria: lo spettacolo generato dal progetto sarà inserito nella Stagione 2022-2023.



Per informazioni ci si può rivolgere alla Biglietteria del Politeama Rossetti, al centralino del Teatro 040.3593111 e connettersi al sito www.ilrossetti.it.