La regista triestina Laura Samani trionfa al David di Donatello

La regista triestina Laura Samani con 'Piccolo corpo' vince il premio per il miglior esordio alla regia ai David di Donatello 2022. La 67°edizone del più importante riconoscimento cinematografico italiano assegnato dall’Accademia del Cinema italiano premia quindi l'opera prima della regista, realizzata con la friulana Nefertiti Film e Rai Cinema. 'Piccolo Corpo' è una storia struggente, raccolta dalle memorie antiche del Friuli Venezia Giulia. Un racconto locale che ha conquistato gli scenari internazionali proprio per la sua autenticità e veridicità tanto da essere già stato inserito nella rassegna di Cannes 2021.

Il viaggio di Agata, (Celeste Cescutti) la protagonista del film, è quasi interamente girato in Fvg, ambientato nel 1900 e ha come co-protagonista Lince, un ragazzo solitario che decide di aiutare la giovane. La missione di Agata è salvare l’anima di sua figlia, neonata costretta al limbo – secondo la concezione cristiana – che deceduta durante il parto senza aver ricevuto il battesimo, non riesce ad accedere al Paradiso.

Il film vede la co-produzione di Nadia Trevisan, Alberto Fasulo per Nefertiti Film, Thomas Lambert per Tomsa Film e Danijel Hočevar per Vertigo, con il contributo di FVG Film Commission e Fondo Regionale per l’Audiovisivo.