La Resistenza in musica con Remo Anzovino

"In questo preciso momento storico – afferma il compositore Remo Anzovino – noi tutti stiamo collettivamente provando sulla nostra pelle l’esperienza della reclusione, della detenzione, della privazione o comunque della compressione dei nostri diritti fondamentali. Questa esperienza ci sta facendo sentire meglio nel nostro cuore il significato dei racconti della liberazione, cioè di come doveva essere vivere in un paese basato su una dittatura e di come donne e uomini hanno liberato il nostro paese, pagando spessissimo il prezzo della vita per rendere il mondo migliore, per gettare le basi di uno stato di diritto e di uno stato libero. Io sento questo sentimento oggi e lo sento collettivamente: c’è una voglia di futuro, di immaginare come sarà il futuro e anche un certo anelito a immaginare il futuro basato su un mondo migliore".

"Ho dunque accettato con grande piacere – conclude Anzovino – l’invito di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020, del Barezzi Festival e di Sky Arte di unirmi a eccezionali artisti del panorama musicale italiano per il concerto, a distanza, per mantenere viva la voce della Resistenza e il valore di un giorno che ha cambiato per sempre la storia del nostro Paese".

La struggente versione di “Addio Lugano Bella” di Remo Anzovino apre lo speciale in musica con Vinicio Capossela, Marlene Kuntz, Vasco Brondi, Maria Antonietta in streaming gratuito alle 16 e alle 22 sul sito di Sky Arte (arte.sky.it/diretta), in televisione alle 17.45 e alle 22.15 su Sky Arte (canali 120 e 400), mentre la versione estesa del concerto che vede anche Mario Brunello, i Dubioza Kolektiv e tantissimi altri va in onda sui canali di Parma 2020, Parma Ritrovata e del Comune di Parma.