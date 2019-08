La Rhomanife band anche in Spagna al Rototom festival

La band Rhomanife continua a diffondere il messaggio d'amore con concerti ed eventi su e giù per l'Europa. Dopo i vari tour in Repubblica Ceca, Albania, Ungheria, Svizzera, Malta, Italia, la band Rhomanife si esibirà nella penisola Iberica, con uno dei suoi live coinvolgenti, divertenti e pieni d'amore, lunedi 19 agosto 2019, all'alba del 20, alle ore 5,45, presso il Rototom, il più importante festival internazionale del reggae, a Benicassim in Spagna, prima si svolgeva sul territorio italiano. Si racchiuderà il tutto in un videoclip intitolato: ''Rhomanife, dalla Puglia alla Spagna''. Suoneranno con amore : Pino Di Taranto(basso), Gianni somma(voce e chitarra), Filomena De Leo(coro), Francesco Bartoli(batteria), Antonella Lacasella(coro), Nicola Mineccia(chitarra), Enrico Elia(tastiere). Il concerto andrà in diretta live sul sito dailymotion e Rototom ed anche sulle pagine facebook.