La rivoluzione si fa sul palco

La nuova stagione di Teatro Contatto, la numero 38 organizzata dal CSS, riparte con un week end a doppio spettacolo al Palamostre, riportando a Udine Balletto Civile, la compagnia di teatro danza che si è costituita anni fa proprio in città, durante una lunga residenza artistica e di intervento sociale all’interno dell’ex Ospedale psichiatrico. Da allora la compagnia fondata dalla coreografa e danzatrice Michela Lucenti si è affermata sulla scena italiana ed europea. Sabato 26 presenterà l’ultima creazione Madre: un grande corpo a corpo con il drammaturgo e poeta tedesco Heiner Müller. Un percorso che si muove tra parole e movimento in una babele di immaginari, con dieci danzatori che generano un teatro totale sul concetto di rivoluzione.

Domenica 27, Balletto Civile prosegue la sua ‘dedica’ con il solo coreografico Concerto fisico, una partitura fisica e vocale e un greatest hits che riepiloga e riscrive la storia della compagnia, con protagonista la stessa Lucenti. “Ho sempre cantato negli spettacoli anche quando la mia danza era furiosa - racconta - Il corpo, i miei gesti sono la mappa di quello che sento e il canto è il mio veicolo per tenermi viva. Non c’è nulla di nostalgico nel raccontare la storia di un gruppo attraverso i racconti di cui si è fatto veicolo: è come un juke-box che risveglia gli accenti emotivi del ricordo di come ci siamo trasformati”. A fine serata, dopo l’incontro con Michela e la compagnia, ancora musica – stavolta live – con il Blu Jazz Club che riapre con il trio del chitarrista Filippo Ieraci.