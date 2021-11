La sagacia del ‘poeta contadino’ di Orsaria rivive sul palcoscenico

Un gruppo musicale in una disordinata soffitta fa le prove in vista dell’esibizione all’imminente sagra paesana. Il polveroso ritratto di un poeta si anima e comincia a parlare: è lo spirito di Jacum Bisot (1873-1948), misconosciuto poeta di Orsaria, frazione di Premariacco, che fra le due guerre fu autore di rime semplici, ma cariche di saggezza popolare. L’espediente scenico è alla base di Bota e rispuesta. Cjant par un poete contadin, spettacolo scritto e interpretato da Leo Virgili (chitarra, composizione, direzione musicale) e Federico Scridel, con la voce di Nicole Ceceancig e una band completata da Mirco Tondon e Jack Iacuzzo.



Da qualche tempo, il pluristrumentista Virgili (Arbe Garbe, Croz Sclizzaz, Radio Zastava e mille altri progetti) e la giovanissima Coceancig hanno avviato un progetto di recupero del ‘poeta contadino’ e di una tradizione storica, componendo e cantando una manciata di brani ispirati ai testi del ‘gran cerimoniere’ della mascherata di Orsaria e guardando ben più lontano di un piccolo paese di campagna. La sua arguzia, il suo amore per la letteratura e lo spirito libero sono tuttora leggendari in paese, ma nonostante l’unicità e la rilevanza antropologica, i suoi testi non sono ancora stati oggetto di studi.



Lo spettacolo, quasi interamente in friulano, parte dalla riscoperta di componimenti poetici, in manoscritti dalla fine dell’800 agli anni ‘40. Bota e rispuesta rende omaggio alla pungente ironia e alla sagacia di generazioni di friulani mai contemplati dalla cultura ‘alta’ ma che, nella loro semplicità, hanno trovato nella scrittura il riscatto dalla povertà e dall’ingiustizia sociale. Dopo la prima a Tausia, l’eredità di Bisot approda venerdì 12 nella sala parrocchiale di Muzzana, sabato 13 in quella di Lavariano e domenica 14 alla Casa della musica di Pozzuolo.