Prosegue in Friuli Venezia Giulia, “La scena delle donne”, il festival internazionale giunto alla XVII edizione per la direzione artistica di Bruna Braidotti, organizzato dalla Compagnia di Arti e Mestieri e realizzato con il contributo del MiC, il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli.



Venerdì 15 ottobre “La scena delle donne” fa tappa a Fontanafredda, dove nella Sala Consiliare del Comune (ore 18.30) va in scena “La commedia delle donne”, spettacolo scritto e diretto da Bruna Braidotti, anche interprete accanto a Bianca Manzari. Lo spettacolo è stato vincitore nel 2013 del Premio di drammaturgia femminile Mariangela Melato. Narra di due attrici che, per sopravvivenza e per arte, cercano di conciliare la loro vita quotidiana con il lavoro, attingendo alla Commedia dell’Arte e alle commedie di Carlo Goldoni in un mondo che non è registrato sulla loro indole, ma che sono costrette comunque a seguire, in modo inconsueto, fino al lieto fine che vedrà le due attrici progettare il prossimo canovaccio, studiato a misura per loro.