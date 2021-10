La scena delle donne tra Trieste, Fontanafredda e Pordenone

Prosegue questa settimana in Friuli Venezia Giulia, “La scena delle donne”, il festival internazionale giunto alla XVII edizione per la direzione artistica di Bruna Braidotti, organizzato dalla Compagnia di Arti e Mestieri e realizzato con il contributo del MiC, il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, e lo fa con le proposte nazionali più significative che trattano le tematiche femminili, e con proposte internazionali, grazie al Women Playwrights International, rete con cui “La scena delle donne” si è interfacciato, ma anche grazie alla collaborazione con il festival S/paesati di Trieste. I prossimi appuntamenti della settimana, quindi, si snodano tra Trieste, Fontanafredda e Pordenone.



Giovedì 14 ottobre arriva, in collaborazione con il festival S/paesati, al Teatrino Franca e Franco Basaglia di Trieste (ore 20.45), uno spettacolo selezionato al Women Playwright International di Santiago del Cile 2018 “Si près des profondeurs - Così vicino al fondo“, scritto da Camille Davin, una co-produzione internazionale Compagnia di Arti e Mestieri e Compagnie ia di Parigi che narra una storia tra fiaba e cronaca. Un ex marinaio della marina mercantile si rifiuta di imbarcarsi nuovamente e allo stesso tempo non accetta di rimanere a terra, in un mondo che sta crollando e che gli sta sfuggendo di mano. Si rifugia da solo in riva al mare, in questo spazio indefinito all’incrocio tra due mondi, per tentare di ritrovare se stesso attraverso i suoi ricordi. Sulla spiaggia incontra un ragazzo “arenato”, arrivato dalla Siria. Come il marinaio, è in cerca del suo posto nel mondo. Lo spettacolo culminerà in un mondo fatto di barche portatrici di speranze in grado di condurre i migranti verso i propri cari lasciati indietro.



Venerdì 15 ottobre “La scena delle donne” fa tappa a Fontanafredda, dove nella Sala Consiliare del Comune (ore 18.30) va in scena “La commedia delle donne”, spettacolo scritto e diretto da Bruna Braidotti, anche interprete accanto a Bianca Manzari.vincitore nel 2013 del Premio di drammaturgia femminile Mariangela Melato: due attrici, per sopravvivenza e per arte, cercano di conciliare la loro vita quotidiana con il lavoro, attingendo alla Commedia dell’Arte e alle commedie di Carlo Goldoni in un mondo che non è registrato sulla loro indole, ma che sono costrette comunque a seguire, in modo inconsueto, fino al lieto fine che vedrà le due attrici progettare il prossimo canovaccio, studiato a misura per loro.Sabato 16 (ore 16.00-19.00) e domenica 17 ottobre (ore 10.00-13.00) si terrà alla Scuola di Teatro (Largo Cervignano 71) a Pordenone il workshop di teatro fisico sul tema del sogno, dal titolo “Sulle ali del sogno”: condotto da Angela Lattanzio, esperta di teatro danza con alle spalle una solida formazione nelle tecniche di danza moderna e contemporanea grazie allo studio con insegnanti di fama internazionale come Elsa Piperno, Simone Forti e Carolyn Carlson, il laboratorio guiderà i partecipanti in un percorso che unisce danza, gesto e suono per dare forma ai sogni e alle visioni di ciascuno, che saranno condivise in una dimostrazione aperta al pubblico che si svolgerà domenica 17 (ore 12.30), all’interno della stessa Scuola di Teatro.

PROGRAMMA 14-17 OTTOBRE “La scena delle donne”

giovedì 14 ottobre

Teatrino Franca e Franco Basaglia, Trieste | ore 20.45

spettacolo

SI PRÈS DES PROFONDEURS - COSÌ VICINO AL FONDO

di Camille Davin

regia Bruna Braidotti

con Paolo Mutti, Arianna Addonizio, Filippo Fossa

produzione Compagnia di Arti e Mestieri – Compagnie ia (Parigi)

selezione mondiale al Women Playwright International di Santiago del Cile 2018



venerdì 15 ottobre

Sala Consiliare del Comune, Fontanafredda | ore 18.30

spettacolo

LA COMMEDIA DELLE DONNE

regia e testi di Bruna Braidotti

con Bruna Braidotti e Bianca Manzari

Premio di drammaturgia femminile Mariangela Melato 2013



sabato 16 ottobre | ore 16.00-19.00

e domenica 17 ottobre | ore 10.00-13.00

Scuola di Teatro, Largo Cervignano 71, Pordenone

workshop

SULLE ALI DEL SOGNO

a cura di Angela Lattanzio



