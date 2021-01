Sonorità del tutto suggestive questa settimana grazie al Teatro di Monfalcone.

Mercoledì 27 gennaio, alle 18.00, "La Scuola dello Spettatore" si sposta nella meravigliosa Napoli. Con Roberta Sodomaco esploriamo, infatti, il teatro e la vita di Eduardo De Filippo: il suo neorealismo, il peso di una famiglia “allargata”, l’impegno sociale (durante la guerra, nel 1943, Eduardo usò 600mila lire d’incasso di alcune recite clandestine per aiutare gli ebrei romani nascosti).



Venerdì 29, alla stessa ora, per la rassegna "Nella Rete del Tartini", è di scena il meraviglioso suono della viola, che vede la giovane Sara Zoto protagonista di un concerto davvero raro e originale. Classe 1998, originaria di Tirana, Sara studia al Conservatorio di Trieste con il M° Andrea Amendola e ha già tenuto concerti in tutta Europa, sia come solista che in formazioni da camera e orchestrali. In programma, per lei, pagine di Hovhaness, Reger e Hindemith.



Tutte le puntate della “Scuola” e i concerti della rassegna "Nella Rete del Tartini" sono pubblicati anche sul nostro canale YouTube: https://bit.ly/3pG3cBj