La scuola di giornalismo del Far East Film Festival apre le selezioni

Educazione e ispirazione: queste le parole chiave del Feff Campus, la scuola di giornalismo del Far East Film Festival riservata agli under 26 asiatici ed europei. Giunto alla sua 6ª edizione, il Campus 2020 apre dunque ufficialmente le selezioni dei 10 nuovi candidati: tutta la procedura è già attiva online (bit.ly/InfoCampusITA)!



Il progetto formativo, coordinato dal giornalista Mathew Scott, si svolgerà nei giorni del festival (dal 24 aprile al 2 maggio 2020) e affiancherà la didattica all'esperienza diretta, nell'ottica dello scambio fra media orientali e occidentali (i docenti saranno professionisti della comunicazione e dell’industria audiovisiva, provenienti da entrambi gli emisferi). Il programma includerà seminari e workshop, concentrandosi sull’arte della scrittura in ambito culturale e cinematografico.



"La nostra missione – spiega Mathew Scott – è offrire ai giovani talenti un'opportunità professionale concreta: terminato il Feff Campus, vogliamo che ripartano da Udine più ispirati e più appassionati di quando sono arrivati!".



La sesta edizione del Feff Campus, ricordiamo, potrà contare su partner ormai consolidati come China Film Insider, Eastern Kicks, Telum Media, Taiwan News e Jakarta Post.



Mathew Scott scrive di cinema asiatico dalla sua base di Hong Kong da circa vent'anni. Si è occupato di cinema per il South China Morning Post, quotidiano asiatico di lingua inglese, è un collaboratore fisso dell'agenzia francese Agence France-Presse e collabora anche con Variety, Screen Daily e Hollywood Reporter. Ha scritto per Slate.com, The Guardian, The Independent, The Age e The Sydney Morning Herald.