La scuola europea dei ‘maestri’ collega Udine e Milano

La 30a edizione dell’Ecole des Maîtres, il corso internazionale itinerante di perfezionamento teatrale progettato e promosso da sette importanti istituzioni teatrali europee, che vede come capofila il CSS Teatro stabile di innovazione del Fvg, ha un nuovo, prestigioso partner: il Piccolo Teatro di Milano, che condividerà la cura del progetto per l’Italia assieme all’istituzione udinese. Dal 1980, l’Ecole des Maîtres è un progetto di formazione teatrale avanzata con l’obiettivo formativo di dare vita a un’esperienza di lavoro finalizzata al confronto e allo scambio di competenze sui metodi e le pratiche di messinscena. Alla guida dell’edizione 2022 è stato chiamato il drammaturgo, regista e attore argentino Claudio Tolcachir, rappresentato in più di 20 Paesi e tradotto in sei lingue, che lavorerà con i 16 allievi selezionati ad un progetto intitolato La creazione accidentale. Il corso avrà la durata complessiva di 38 giorni e si svilupperà a Udine dal 25 agosto al 5 settembre e nelle diverse sedi europee del progetto (Liegi, Lisbona, Coimbra, Milano, Caen e Reims).