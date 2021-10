Ortoteatro va a scuola, sarebbe più corretto dire: la compagnia pordenonese ha infatti ideato per l'anno scolastico in corso una proposta teatrale davvero originale, nel massimo rispetto della normativa sanitaria vigente. Per poter permettere ai bambini di usufruire di uno spettacolo teatrale, pur non potendo andare a teatro per motivi spesso legati ai trasporti, Ortoteatro ha preparato tre spettacoli della durata di 20 minuti circa, replicabili più volte nell'arco della mattinata nella stessa scuola, per permettere alle varie bolle di partecipare rispettando gli spazi separati.

Le scuole hanno accolto con grande entusiasmo la proposta e già molte sono le date in un calendario tutto in divenire.



Il primo appuntamento di questa rassegna si svolgerà venerdì 22 ottobre alla Scuola dell'Infanzia Santa Lucia di Rorai Grande, dove Lucia Roman proporrà lo spettacolo "L'onda", liberamente tratto dall'omonimo libro di Suzy Lee.

Si proseguirà poi a Torre con lo spettacolo "Hansel e Gretel", portato in scena da Federica Guerra e poi a Barbeano ("L'onda"), Rivarotta ("Martino che non sapeva abbaiare" e "L'onda"), Borgomeduna ("Qua qua attaccati là" e "L'onda") e infanzia di viale Libertà con Fabio Scaramucci che racconterà storie legate al periodo natalizio. L'adesione delle scuole è libera e prevede un biglietto simbolico per i bambini presenti il giorno dello spettacolo.



Ortoteatro si dice sinceramente entusiasta di poter condividere nuovamente l'esperienza teatrale all'interno del percorso scolastico, come momento arricchente sul piano emotivo, culturale, personale e sociale.La Scuola va a (Orto)Teatro! è una rassegna di spettacoli per le scuole di ogni ordine e grado organizzata da Ortoteatro con il contributo di Comune di Pordenone, Regione Friuli-Venezia Giulia e Ministero della Cultura.L’ONDADa un bellissimo libro di Suzy Lee uno spettacolo di narrazione per pochi spettatori con un grande libro, alcuni suoni e molte emozioni interpretato da Lucia Roman.L’Onda racconta una storia semplicissima e allo stesso tempo complessa.La storia universale dell’incontro tra un essere umano e il mare, che risveglia una serie di emozioni e stati d’animo contrastanti: la curiosità, la fascinazione, la paura, la voglia di giocare, interagire, e quella di scappare.A partire dai 3 anniMARTINO CHE NON SAPEVA ABBAIAREBreve spettacolo con pupazzi di e con Federica GuerraMartino è un cane piccolo piccolo che non sa né abbaiare né fare nessun altro verso. Lui sarebbe tranquillo se gli altri non lo prendessero in giro per questo. Si sente smarrito e parte alla ricerca di qualcuno che gli insegni ad abbaiare.Una storia in cui si parla della bellezza e della difficoltà di crescere e diventare grandi, dell'importanza della generosità e dell'amicizia, della collaborazione e dell'aiuto reciproco.Spettacolo con attrice e pupazziA partire dai 3 anniNELL’ORTO DELLE FIABEFiabe classiche o popolari, divertenti e paurose,che parlano di amicizia o che affrontano temiambientali...Una proposta su misura per le scuole chepossono decidere le storie o le tematiche cheil cantastorie Fabio Scaramucci metterà in scenaA partire dai 3 anniHansel e Gretel e Qua Qua attaccati là vengono proposti alle scuole che hanno a disposizione un auditorium più ampio, trattandosi di spettacoli di un'ora non replicabili. Le schede ai relativi link cliccando sul titolo.Per maggiori informazioni e per prenotare uno spettacolo si prega di contattare Lucia Roman al 349/8173804 o scrivendo a lucia.ortoteatro@gmail.com