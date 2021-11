La Scuola va a (Orto)Teatro

La nuova proposta di Ortoteatro riscuote molto successo: spettacoli della durata di 20 minuti, replicabili più volte nella stessa scuola nel massimo rispetto della normativa sanitaria vigente, in tutta sicurezza per attori e bambini.



Nei prossimi giorni due saranno gli spettacoli di questo tipo che saranno rappresentati nelle scuole di Lestans, Sequals e Borgomeduna: si tratta di "Martino, il cane che non sapeva abbaiare", a cura di Federica Guerra, e "L'onda", silent book di Suzy Lee inscenato da Lucia Roman.



Dove possibile poter usufruire di spazi più ampi, rimane disponibile anche la proposta degli spettacoli tradizionali del repertorio di Ortoteatro e le novità dell'anno: QUA QUA, ATTACCATI LA'!, nuova produzione della compagnia pordenonese, verrà rappresentato per la Scuola dell'infanzia Santa Maria Goretti al Teatro Parrocchiale di Borgomeduna lunedì 6 dicembre prossimo e per la Scuola dell'infanzia Lozer al Teatro Parrocchiale di Torre, parrocchia dei santi Ilario e Taziano il giorno successivo. Fare teatro a scuola dunque si può, pur con tutte le dovute attenzioni e sia gli organizzatori che le scuole si dicono entusiaste di questa possibilità riconquistata per quest'anno scolastico, che offre ai bambini la possibilità di godere di un'arte tanto magica quanto affaticata in quest'epoca pandemica.



Mercoledì 1 dicembre 2021, alle 10, alla Scuole dell’Infanzia di Lestans e Sequals, andrà in scena MARTINO CHE NON SAPEVA ABBAIARE, breve spettacolo con pupazzi di e con Federica Guerra, e L’ONDA spettacolo tratto da un bellissimo libro di Suzy Lee uno spettacolo di narrazione per pochi spettatori con un grande libro, alcuni suoni e molte emozioni interpretato da Lucia Roman.

Lunedì 6 dicembre 2021, alle 10, alla Scuola dell’Infanzia - Borgomeduna di Pordenone QUA QUA ATTACCATI LÀ, storia avventurosa di Oche Magiche, Principesse Ribelli e Giovani Coraggiosi con Federica Guerra, scene, figure e costumi di Mauro Fornasier e Paolo Pezzutti; musiche originali di Giorgio Rizzi e testo e regia di Fabio Scaramucci. E poi lo spettacolo

L’ONDA.



Martedì 7 dicembre alla Scuola dell’Infanzia - Torre di Pordenone, QUA QUA ATTACCATI LÀ.